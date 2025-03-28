البرهان يصل السعودية ويلتقي محمد بن سلمان

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، وكتب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: سمو سيدي ولي العهد يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني، ويستعرضان مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، كما تم بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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