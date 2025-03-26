شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ المنتخب بالفوز والاقتراب من التأهل لكأس العالم ويشكر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة على مؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم فى مباراته الهامة التى جرت الثلاثاء مع منتخب سيراليون والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليواصل المنتخب صدارته للمجموعة ويقترب خطوة من حسم بطاقة التأهل للمونديال.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرة على نظيره السيراليوني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة و أعضاء الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام حسن وجميع لاعبي المنتخب الوطني.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال المباراة، رغم العديد من الفرص الضائعة خلال المباراة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التأهل، بفضل جهود الاتحاد المصري لكرة القدم زاللاعبين والجهاز الفني ، والدعم المستمر من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم حريصة على توفير كافة الإمكانيات لضمان أفضل إعداد ممكن للمنتخب خلال الفترة المقبلة

وطالب وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالبدء فى صرف مكافآت الفوز والمشاركة الخاصة بالمنتخب الوطني لكرة القدم تخفيزا لهم على مواصلة الانتصارات وكذلك صرف المكافآت الخاصة بالمنتخب الأولمبي .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الجماهير المصرية تعقد آمالًا كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين لتحقيق إنجاز جديد في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على حسم بطاقة التأهل رسميًا في الجولات القادمة، داعيًا الجميع إلى مواصلة الدعم والمؤازرة للفريق في مشواره نحو المونديال وكذلك خلال المنافسات المقبلة ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.