شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التنفس أثناء النوم.. اعرف الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب شائع يحدث فيه توقف التنفس أو تباطؤه بشكل متكرر أثناء النوم، يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه، بحسب موقع health.

أنواع انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس الانسدادي النومي: وهو النوع الأكثر شيوعًا، يحدث عندما تسترخي العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء.

-انقطاع التنفس المركزي النومي: يحدث عندما لا يرسل الدماغ الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في التنفس.

-متلازمة انقطاع النفس النومي المختلط: وهي مزيج من انقطاع التنفس الانسدادي والمركزي.

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

- الشخير بصوت عالٍ.

-اللهاث أثناء النوم.

- الاستيقاظ المفاجئ مع ضيق في التنفس.

-جفاف الفم أو التهاب الحلق عند الاستيقاظ.

- الصداع الصباحي.

-النعاس المفرط أثناء النهار.

-صعوبة التركيز.

-تقلب المزاج.

علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

-تغييرات في نمط الحياة: فقدان الوزن، والإقلاع عن التدخين.

- جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP): وهو جهاز يزود مجرى الهواء بتدفق مستمر من الهواء للحفاظ على فتحه.

- أجهزة الفم: وهي أجهزة تساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا عن طريق تحريك الفك السفلي أو اللسان.

-الجراحة: في بعض الحالات، قد تكون الجراحة ضرورية لتصحيح المشاكل الهيكلية التي تساهم في انقطاع التنفس أثناء النوم.

متى يجب زيارة الطبيب:

إذا كنت تشخر بصوت عالٍ وتستيقظ وأنت تلهث.

إذا كنت تشعر بالنعاس المفرط أثناء النهار.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض الأخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم.

من المهم الحصول على تشخيص وعلاج لانقطاع التنفس أثناء النوم لمنع المضاعفات الصحية الخطيرة.

