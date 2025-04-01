شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الخضراوات يعزز هضمك ويقى من أورام القولون والان مع تفاصيل الخبر

الخضراوات هي الخيار الصحي الأمثل الذي يمكن أن يظل على مائدتك على الدوام، ولعل أهم أنواع الخضراوات الورقية تليها الخضراء، والتي من أهم أنواعها الكوسا الصحية والمفيدة.

الكوسة الصحية والمفيدة

أوضح تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي أن الكوسة لها الكثير من الفوائد الصحية، أحد أهم الخضراوات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية القليلة مما يجعلها أحد أهم الخيارات الصحية للصحة والجسم.

فوائد الكوسة

الكوسة تقلل من الإصابة بفقر الدم.

الكوسة غذاء رائع للوقاية من الضعف العام والارهاق وتعزز من النشاط والحيوية.

تعزز الكوسة من صحة العينين والقدرة على الإبصار لما تحويه من فيتامينات ومعادن ومكونات صحية.

تعزز الكوسة من تقليل السعرات الحرارية، ولذلك هي صديق كل نظام غذائي صحي يتبعه الإنسان بهدف إنقاص الوزن أو تقليل السعرات الحرارية بشكل عام، فتحتوي حصة الكوب الواحد من الكوسا على حوالي 30 إلى 40 سعر حراري مقارنة بمكرونة القمح على سبيل المثال التي تحتوي على 200 سعر.

الكوسة من الخضراوات التي تعمل على تسهيل العملية الهضمية وتعزيز حركية المعدة، كما أن الدراسات أكدت أنها تحتوي على كم هائل من الألياف وهي المادة الغذائية الأساسية لصحة المعدة والأمعاء وتتجنب من خلالها مشاكل الهضم مثل الإمساك الحاد ومشاكل الأخراج المختلفة، كما أنها تحافظ على حركات المعدة. كما تقى الكوسة من الإصابة ببعض الأورام، أهمها أورام القولون.

وهى من الخضراوات التي تعمل على تدعيم الجهاز المناعي وتحسين حركات الأمعاء نظرا لأنها تحتوي على كم هائل من الألياف التي تعمل على تعزيز حركة الأمعاء، وهي تعزز من عمل الكائنات الدقيقة التي تساعد على مكافحة الجراثيم والعدوى، لذلك فهي تعزز دفاعات الجسم ضد المرض. كما تعزز من فيتامين ب 6 والحديد وفيتامين ج، وجذا لأنها تساعد الوقاية من فقر الدم، كما أنها تعزز من إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.