شكرا لقرائتكم خبر عن لو لخبطت في أكل العيد.. ديتوكس طبيعى لطرد السموم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

فى أيام عيد الفطر المبارك وما يصاحبها من موائد مليئة بالأطعمة الدسمة والحلويات، يعاني الكثيرون من الخمول واضطراب الهضم والشعور بالثقل، فكيف يمكن تنظيف الجسم من السموم باستخدام مواد طبيعية دون اللجوء إلى أدوية أو أنظمة قاسية؟

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الطرق الآمنة والفعالة لتحفيز الجسم على التخلص من السموم، عبر مشروبات دافئة، وأطعمة غنية بالألياف، وعادات يومية بسيطة تعيد التوازن للجهاز الهضمي، بدءًا من كوب الماء بالليمون صباحًا، وصولًا إلى عصائر الخضراوات المنعشة، نكشف عن وصفات "ديتوكس" مجرّبة تمنحك انتعاشًا سريعًا وتعيد لك التوازن في معدتك بعد أيام الإفراط وفقا لموقع " healthline".

إذا زادت كمية الأكل في العيد وشعرت بثقل أو تخمة، يمكنك الاعتماد على ديتوكس طبيعي لمساعدة جسمك على طرد السموم واستعادة النشاط. وهذه بعض الطرق الفعالة:

طرق طبيعية للديتوكس بعد العيد 1. شرب الماء الدافئ مع الليمون

كوب ماء دافئ + عصير ليمونة + قليل من العسل (اختياري)، يساعد على تحفيز الهضم وتطهير الكبد.

2. الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب

مثل النعناع أو الزنجبيل أو الشمر، لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

3. تجنب الأطعمة الدسمة مؤقتًا

ركز على الفواكه والخضراوات الطازجة مثل:الخيار (مدر للبول)، والأناناس (يحتوي على إنزيمات تساعد على الهضم)، والتفاح (غني بالألياف لتنظيف الأمعاء).

4. عصائر الديتوكس

عصير أخضر: خيار + كرفس + تفاح + زنجبيل.

عصير ليمون ونعناع: منعش ويساعد على طرد السموم.

5. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

مثل الشوفان، بذور الكتان، والخضراوات الورقية (سبانخ، جرير) لتحسين حركة الأمعاء.

ابتعد عن السكريات المصنعة والوجبات السريعة لبضعة أيام.

لا تفرط في الأكل، وحاول تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة.

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، استشر طبيبًا قبل أي حمية ديتوكس قاسية.