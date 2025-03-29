شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 29 مارس: احرص على ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس يحبون الانطلاق والسفر والرحلات يعشقون الحرية، والحياة وسط العائلة ومع الأصدقاء، لديهم استقلالية وإحساس مرهف يعشقون الفن والموسيقى، مرحين للغاية ويعشقون المزاح.

برج القوس فى حظك اليوم 29 مارس

مولود برج القوس عقلانى يخطط جيدًا لمستقبله، لديه القدرة على تحقيق أهدافه وأحلامه، القوس واثق من نفسه للغاية، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف يعشق القراءة والمعرفة التى يرى فيها الخروج من الأجواء المحيطة به.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس هانى شاكر، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست أنت المسئول عنها، فلا تدع أحد يحملك مسئولية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الآخرين.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار، وافتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حان الوقت للعودة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق، وتحتاج إلى ممارسة الرياضة، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

ربما تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الآخرين مما يحدث مشكلات بينكم.