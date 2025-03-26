شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القصر الرئاسي.. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش السوداني اليوم الأربعاء، سيطرته على مطار الخرطوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق ما نشرته صحيفة "السوداني" على موقعها الإلكتروني.

واستعاد الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري بوسط الخرطوم في خطوة هامة نحو السيطرة على العاصمة بأكملها.

قبل عامين، اندلعت المواجهات في العاصمة السودانية، واستولت قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري وعدد من المنشآت الحيوية، وعلى أجزاء كبيرة من الخرطوم، ما دفع الحكومة السودانية للفرار من العاصمة والتوجه إلى مقرها الحالي، بورتسودان، على البحر الأحمر.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جنود الجيش داخل القصر الرئاسي وهم يحددون التاريخ بأنه اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان، وهو الجمعة، وبدا القصر وكأنه في حالة خراب جزئي، وأصوات خطوات الجنود تهشم البلاط المكسور تحت أحذيتهم. وهتف الجنود، حاملين بنادق هجومية وقاذفات صواريخ:"الله أكبر".

سقوط القصر الجمهوري



وقال وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، إكس إن الجيش استعاد القصر. وأضاف: "اليوم، ارتفع العلم، وعاد القصر، والرحلة ماضية حتى يكتمل النصر".

ويمثل سقوط القصر الجمهوري - وهو مجمع على ضفاف نهر النيل كان مقرا للحكومة قبل اندلاع الحرب، ويخلد على الأوراق النقدية والطوابع البريدية السودانية - مكسبا ميدانيا آخر للجيش السوداني.



عملية عسكرية واسعة



وأطلق الجيش السوداني عملية عسكرية واسعة نهاية العام الماضي أحرز فيها تقدما في عدة مناطق كان آخرها القصر الجمهوري.

