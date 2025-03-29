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استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين إثر قصف جوى إسرائيلى على منزل فى خان يونس

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استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين إثر قصف جوى إسرائيلى على منزل فى خان يونس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد شخص، وإصابة 7 آخرين إثر قصف جوى إسرائيلى على منزل فى بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومع دخول اليوم الـ12 من استئناف حرب الإبادة على غزة، استُشهد 24 شخصا منذ فجر الجمعة في الغارات الإسرائيلية، منهم 21 بمدينة غزة وشمالي القطاع، كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المساعدات ستتدفق على غزة إذا أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الأسرى الإسرائيليين ونزعت سلاحها، مجددة تأكيدها أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إزاء أي هجمات تتعرض لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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