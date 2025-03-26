عيد الرياض يستعدّ لأمسية طربية مميزة مع مي فاروق ونواف الجبرتي

برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA) وتحت شعار “فعاليات العيد والفرحة تزيد”، جمهور الرياض على موعد مع أمسية غنائية مميزة يوم الثلاثاء ثالث أيام العيد، حيث يلتقي الصوت الطربي مي فاروق ونواف الجبرتي ليقدما مزيجًا من الأغنيات الطربية الأصيلة.

تُعتبر مي فاروق واحدة من أبرز الأسماء التي تألقت على الساحة الغنائية، حيث أبهرت جمهورها في حفلاتها بأداء مميز يجمع بين الإحساس القوي والطرب الأصيل. ويشاركها الحفل الفنان نواف الجبرتي، الذي يُعد من أبرز الأصوات الواعدة في الساحة الغنائية الخليجية، حيث يجمع أداؤه بين الأصالة والحداثة.

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تأتي هذه الحفلات ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للترفيه لتقديم فعاليات ترفيهية متنوعة في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الجمهور.