شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، اليوم الأربعاء، في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في مدينة بيت لحم، حيث اعتقل الاحتلال خمسة فلسطينيين، ترافق معها اعتداءات على المنازل، واحتجاز عشرات الشبان في العراء بمخيم بيت جبرين قرب بيت لحم.

وفي الأغوار الفلسطينية، اعتدى مستوطنون على المزارعين، وذلك في إطار سياسة الاعتداءات المستمرة على أهالي الأغوار، والتي يترافق معها تكثيف الاستيطان والتهجير.