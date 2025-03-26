الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على صحتك الجسدية والعقلية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتحكم الجسد البشري في دورة النوم والاستيقاظ عبر هرمون الميلاتونين، المعروف بهرمون النوم، والذي تفرزه الغدة الصنوبرية استجابة للظلام، ويساعد في ضبط الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤثر على جودة النوم وصحة الدماغ، ولكن مع التقدم في العمر أو التعرض للضوء الصناعي بكثرة، قد ينخفض إنتاجه، ما يُسبب مشكلات في النوم، فهل يُمكن تعويضه بالمكملات الغذائية؟

كيف يؤثر هرمون النوم على صحتك الجسدية والعقلية؟

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الميلاتونين يُعدّ مفتاحًا رئيسيًا في تنظيم دورة النوم، إذ يزيد إفرازه مع حلول الليل وينخفض في ساعات النهار، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Clinical Sleep Medicine، فإن تناول مكملات الميلاتونين قد يُقلل من الوقت اللازم للاستغراق في النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الأرق وتأخر مرحلة النوم.

ما يقوله العلم عن تأثير الميلاتونين

وكشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2023 أن استخدام الميلاتونين يُساعد في تقليل الأرق لدى البالغين بنسبة تصل إلى 30%، كما أوضح الباحثون في جامعة أكسفورد أن تأثيره قد يكون أقوى لدى كبار السن الذين يعانون من نقص طبيعي في إنتاج الهرمون، ما يُحسن من جودة نومهم.

الميلاتونين واضطرابات النوم الشائعة

يُعتبر الميلاتونين من أهم الهرمونات المسؤولة عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في جسم الإنسان، لكن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على إنتاجه الطبيعي، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم، ومن أبرز هذه العوامل:

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

يُساعد على إعادة ضبط الساعة البيولوجية، مما يُقلل من الإرهاق واضطراب النوم بعد السفر عبر المناطق الزمنية المختلفة.

اضطراب العمل بنظام الورديات

يُمكن أن يُساعد العمال الليليين في تحسين نومهم خلال النهار، لكن فاعليته لا تزال قيد البحث.

الأرق المزمن

يُقلل من وقت الدخول في النوم لكنه لا يؤثر بشكل واضح على إجمالي مدة النوم أو جودته.

هل مكملات الميلاتونين آمنة؟

أكدت هيئة FDA أن الميلاتونين آمن عند تناوله بجرعات مناسبة ولمدة قصيرة، إلا أن بعض الدراسات تحذر من الاستخدام العشوائي، حيث قد يُسبب آثارًا جانبية مثل الصداع، والدوار، واضطرابات الجهاز الهضمي، كما قد يتداخل مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب.

الميلاتونين في الطعام الطبيعي

يمكن زيادة إفراز الميلاتونين طبيعيًا عبر تناول بعض الأطعمة الغنية به، مثل:

المكسرات: الجوز واللوز.

الفواكه: الكرز، الموز، والتفاح.

الحبوب: الشوفان والذرة.

الخضروات: الطماطم، والخيار، والباذنجان.

ويقول الدكتورمايكل بريوس، خبير النوم وأخصائي علم النفس، إن الميلاتونين ليس حبّة نوم سحرية"، لكنه يُساعد في ضبط دورة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات محددة، كما ينصح بالاعتماد على عادات نوم صحية مثل تقليل التعرض للضوء الأزرق قبل النوم واتباع جدول نوم منتظم للحصول على أفضل النتائج.