فن ومشاهير

دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت

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  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 1/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 2/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 3/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 4/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 5/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 6/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 7/8
  • دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت 8/8

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على متابعيها بمجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها خلال جولتها في شوارع بيروت، حيث شاركت الجمهور مجموعة من اللقطات المميزة التي أخذتها هناك، و إعتمدت لوك كاجوال بسيط لإطلالتها.

345e2e4222.jpgإبتكار جديد وغريب.. صورة ثلاثية الأبعاد يمكنك الشعور بها وسماعها


و في وقت سابق، نشرت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها آلان سعد، أثناء إحتفالهما بعيد ميلادها، وقد ظهر الإثنان وهما يقطعان قالب حلوى المكتوب عليه: "عيد ميلاد سعيد دانا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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