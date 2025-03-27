- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - أطلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على متابعيها بمجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها خلال جولتها في شوارع بيروت، حيث شاركت الجمهور مجموعة من اللقطات المميزة التي أخذتها هناك، و إعتمدت لوك كاجوال بسيط لإطلالتها.
و في وقت سابق، نشرت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها آلان سعد، أثناء إحتفالهما بعيد ميلادها، وقد ظهر الإثنان وهما يقطعان قالب حلوى المكتوب عليه: "عيد ميلاد سعيد دانا".
كانت هذه تفاصيل خبر دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.