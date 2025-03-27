دانا الحلاني تستمتع بوقتها في شوارع بيروت

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على متابعيها بمجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها خلال جولتها في شوارع بيروت، حيث شاركت الجمهور مجموعة من اللقطات المميزة التي أخذتها هناك، و إعتمدت لوك كاجوال بسيط لإطلالتها.

إبتكار جديد وغريب.. صورة ثلاثية الأبعاد يمكنك الشعور بها وسماعها



و في وقت سابق، نشرت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها آلان سعد، أثناء إحتفالهما بعيد ميلادها، وقد ظهر الإثنان وهما يقطعان قالب حلوى المكتوب عليه: "عيد ميلاد سعيد دانا".

