محمد ثروت يرزق بمولودة جديدة ويطلق عليها هذا الإسم

ميرنا وليد - بيروت - رزق الممثل المصري محمد ثروت، بمولودة جديدة من زوجته، أسمياها "قمر".

يذكر أن محمد ثروت يشارك في فيلم "الصفا الثانوية بنات"، إلى جانب الممثلين المصريين علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام ولينا صفويا، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث فيلم "الصفا الثانوية بنات" في إطار كوميدي، ويجسد محمد ثروت شخصية ناظر المدرسة، في حين يجسد علي ربيع شخصية مدرس صعيدي، يتمتع بمهارة غير متوقعة في كرة السلة.

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