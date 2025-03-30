منة فضالي تشيد بهذا الممثل المصري

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية منة فضالي، بالممثل المصري مصطفى عماد، الذي جسد دور آسر في مسلسل "سيد الناس"، ونشرت صورة تجمعهما، وكتبت: "الموهوب اوي اوي اوي مصطفى عماد او اسر شاطر و عسل وابن بلد و جميل بجد عامل دور من أصعب الأدوار مع أنه طردني أنا وامي من بيت الجارحي وقالوا مش عاوزهم في البيت بس معلش سماح قلبها طيب".



وأضافت منة فضالي: "مبسوطة ليك بجد لأنك موهوب حقيقي وأنسب حد بجد مبروك يا درش وعقبال حاجات كتير حلوة حتيجي ان شاء اللّٰه".

يذكر أن مسلسل "سيد الناس" من بطولة الممثلين عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.