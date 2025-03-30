جاد خليفة يطلق "والله لحبك"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني جاد خليفة، أغنيته الجديدة "والله لحبك"، من كلمات محمد الرفاعي، ألحان هاني بدوي، توزيع موسيقي وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا، والكليب من إخراج محمود رمزي.



وتقول كلمات الأغنية:

"والله لحبك حب ما حبو حدا

ونظرات عيونك من بعد الله لعبدا

واللي بيطلع فيك روحو لخدا

نحنا قلبين ما منشبه حدا

بيني وبينك هالروح بتتقسم

بنسى الجروح اذا تمك تبسم

وبنسى الدني اذا عطرك نسم

والله لحبك حب ما حبو حدا

والله لحبك حب ما حبو بشر

عم حسو حب جديد بعروقي انتشر

احساس ما في متلو بكل الدني

واللي قال متلي حب كذاب وفشر

بيني وبينك هالروح بتتقسم

بنسى الجروح اذا تمك تبسم

وبنسى الدني اذا عطرك نسم

والله لحبك حب ما حبو حدا".