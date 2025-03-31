شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأخيرة .. توفيق التمساح يخبر عمر بأن غلاب ليس والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل فهد البطل تهديد توفيق التمساح مرة أخرى لعمر أنه سيبلغ عن والده حالة استمرار عمر فى موقفه تجاهه بعدما قبض عليه.

أيضا أخبره توفيق أن عمر ليس ابن غلاب، وإنما نجل حماد الجارحي، ولكن عمر أكد له أنه لن يخون قسمه فى كلية الشرطة.

قصة مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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