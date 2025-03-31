شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة.. مواجهة بين ياسمين صبرى ومها نصار ونيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، تجهيز "نانسى" مها نصار لأجواء رومانسية في استقبال زوجها "أسامة" نيقولا معوض، وفور عودته فاجأها بحضور طليقته "زينب" ياسمين صبري.

وواجهت "زينب" "نانسى" بعدما خطفت زوج صديقة عمرها، لتخبرها بأنها متزوجة من "أسامة" وأنه والد ابنها الحامل فيه، ليصدمها "أسامة" بأنه علم بكل شيء خاصة اتفاقها مع والدتها على إحضار طفل على أساسه أنه ابنه، كما أخبرها بعلمه بمراقبتها لهاتفه وهاتف "زينب".

كما أخبر "أسامة" "نانسى" بأن المأذون الذى حضر هو شخص عادى طلب منه تمثيل الأمر ولم يكن حقيقيا، فبالتالى لما يتزوجها رسمياً، كما أخبرها أن العقود التي مضت عليها هي تنازلها عن كل شيء، كما جعلها توقع على أوراق يستطيع حبسها بها.

وشهدت الحلقة مفاجأة "أسامة" نيقولا معوض لـ "زينب" ياسمين صبرى بالذهاب لها أمام مبنى القناة التي تقدم فيها برنامجها، وطلب منها الحديث وستكون اخر مرة.

سألته "زينب" عن ابنها، وطلبت منه أن يحضره وبعد حصولها عليه ستتحدث معه، كما طلبت منه إرسال فويس نوت عغلى الواتس بهذا الكلام حتى يكون دليل ضده، ووافق وأرسل لها.

وذهبت "زينب" معه، وتحدثا سويا وأخبرها أنه يحبها وأن ما حدث كان بسبب "نانسى" مها نصار، واشترطت عليه العودة بأنها لن تغير أي شيء في حياتها، وسيظل أهلها وصديقاتها موجودين بحياتها، ووافق على كلامها، فيما كشفت الحلقة عن اتفاق محامى "زينب" مع "هارون" نضال الشافعي.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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