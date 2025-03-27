كيف تستخدمين اليانسون لعلاج أهم مشكلتين صحيتين يعاني منهما طفلك؟

ما هو اليانسون؟

بذور اليانسون

اعلمي أن اليانسون أو الأنيسون، هو نبات طبي يتبع الفصيلة الخيمية، وقد عرف اليانسون في الطب البديل بعدة أسماء فيعرف باسم "ينكون وتقدة وكمون حلو" وفي بلاد المغرب يسمونه الحبة الحلوة، ويعد لتعدد أسمائه منجمًا من المناجم الصحية الطبيعية العظيمة الفائدة، وخاصة للنساء الحوامل والمرضعات وأمراض الأطفال، وقد استخدم اليانسون منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض وخاصة الأمراض الباطنية والصدرية.

لاحظي أن ارتفاع عشبة اليانسون قد يصل إلى حوالي نصف متر، وتمتاز هذه العشبة بأنها بساق رفيعة ومضلعة، ويخرج من هذه الساق فروع طويلة، ولها أوراق مسننة تكون مستديرة الشكل، ويقع في نهاية كل فرع من الأفرع الأزهار التي تكون على شكل بيضاوي وتتحول إلى اللون البني حين تنضج، وعلى ذلك يعتقد الناس أنهم يستخدمون بذور اليانسون كغذاء ودواء، ولكنهم يستخدمون ثمار العشبة الناضجة، ويطلق عليها حين تنضج اسم "الكمون الحلو" .

اعلمي أن الموطن الأصلي لعشبة اليانسون لا زال غير معروف، وإن كان قد تم العثور على رسومات لهذه العشبة في مخطوطات فرعونية قديمة مما يدل على قدم هذه العشبة ولكن ذلك لا يعني أن العلم الحديث لم يتوقف عن استخدامها حيث استخدم شراب اليانسون الفاتر في فترة زمنية وعلى نطاق واسع؛ لمكافحة ما عرف بمرض إنفلونزا الخنازير.

اعلمي أن اليانسون يحتوي على زيوت طيارة صحية ومفيدة وهي الأجزاء الفعالة في العشبة، ويتم استخلاص بعض هذه الزيوت وتستخدم في استخدامات كثيرة، مثل القضاء على حشرات الرأس، ونظرًا لاحتواء اليانسون على نسبة جيدة من هرمون الإستروجين الأنثوي فهو يوصف للنساء في سن انقطاع الطمث.

استخدام اليانسون مع العسل

ضعف شهية الطفل

عالجي ضعف الشهية عند طفلك من خلال استخدام مغلي بذور اليانسون مهما كان نوعها سواء اليانسون العادي او النجمي في علاج فقدان الشهية عند الأطفال وحيث يمكنك أن تقدمي لطفلك كوبًا صغيرة من مغلي بذور اليانسون، ثم قومي بتحليته بالعسل وذلك قبل تناول الوجبة الرئيسية بنصف ساعة وسوف تلاحظين أن طفلك قد أصبح مقبلا على الطعام بصورة واضحة.

ابحثي عن أسباب أخرى لضعف شهية طفلك ولكن ذلك لا يمنع أن تستخدمي هذه الوصفة البسيطة ولكن يجب أن تتأكدي أن طفلك لا يعاني من فقر الدم حيث أن نقص الحديد لديه يؤدي لفقدان الشهية إضافة إلى إصابة الأطفال بالطفيليات يؤدي أحيانًا وليس دائمًا لفقدانهم الشهية مع أعراض أخرى ومنها شحوب البشرة وآلام في البطن والحكة الشرجية.

استخدام اليانسون مع ورق الجوافة

طفل يسعل

استخدمي اليانسون مع ورق الجوافة الطازجة أو المجففة وذلك لعلاج أهم مشكلة تواجه طفلك خاصة في فصل الشتاء وهي السعال وحيث يعاني الأطفال في كل مراحلهم العمرية من السعال وخاصة في الليل، ويمكنك أن تقومي بإضافة الماء الساخن إلى بذور اليانسون وورق الجوافة المهروس ثم تركه لكي يبرد قليلًا، مع تغطية الوعاء جيدًا؛ لكي لا تتطاير الزيوت الفعالة، وبعد ذلك قومي بتحلية المشروب بالعسل الطبيعي ولكن يجب ألا تقومي بتحليته بالعسل عند تقديمه للطفل قبل عمر السنة.

لاحظي أن هذا الخليط يستخدم ضمن علاجات طبيعية رائعة لوقف السعال ليلاً لدى طفلك مع ضرورة المتابعة مع الطبيب في حال كان الطفل يعاني من الحساسية الصدرية، مع ضرورة الحفاظ على بيئة نقية ونظيفة وجافة حول الطفل؛ لأن تعرضه مثلًا للتدخين السلبي وروائح العطور ومسببات الحساسية يزيد من أعراض السعال، إضافة لعدم اهتمام الأم بتنظيف أنف الطفل بطريقة صحيحة، خاصة في سن صغيرة نظرًا لضيق الممرات التنفسية لديه، وضرورة إبعاد الطفل عن مصادر العدوى من الآخرين والاهتمام بتغذيته الصحية لتعزيز مناعته.

أضرار الإفراط في تقديم اليانسون للأطفال

طفل مصاب بالرشح

لاحظي أن الإكثار من تناول مشروب اليانسون قد يسبب بعض الأعراض الجانبية، مثل الميل إلى التقيؤ والشعور بالغثيان، كما أن الإكثار من تقديم مشروب مغلي بذور اليانسون مثلًا للأطفال لا يكافح الإصابة بالإمساك، بل على العكس من ذلك فهو يزيد من حالات الإسهال لديهم، كما أن الإكثار من شربه عامة للكبار والصغار يسبب سرعة التهيج والانفعال العصبي.

توقفي عن خلط بذور اليانسون مع أعشاب وبذور أخرى مثل الهليون والكراوية والكرفس والكزبرة والكمون والجرادة "الشبت" والشومر؛ لأنه قد يحدث لدى الطفل رد فعل تحسسي تجاه بعض أنواع البذور أو تجاه بذور اليانسون نفسها عند خلطها مع بذور أخرى، ولا يحدث ذلك عند تطبيق استخدامها منفردة.

توقعي أن يزيد معدل إدرار البول عند طفلك حيث إنه يعد من مدرات البول الطبيعية، ورغم أنه يفيد في تخليص الجسم من السموم، إلا أنه لا يفضل أن يقدم للطفل قبل النوم؛ لكي لا يضطر للاستيقاظ عدة مرات ليلًا كي يذهب إلى الحمام، ويمكن استخدام وصفات أخرى تساعد الطفل على الاسترخاء والنوم العميق مثل شرب الحليب المحلى بالعسل، وكذلك تناول موزة واحدة قبل النوم مباشرة.

قدمي اليانسون بحذر لطفلك في عمر أقل من ستة أشهر حيث إنه قد يؤثر على جهازه العصبي، ويمكن للأم المرضعة أن تستهلك مغلي بذور اليانسون، وسوف يستفيد منه الرضيع من خلال الحصول عليه عن طريق حليب الأم، حيث يعزز أيضًا من هرمونات الأم الأنثوية.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 07:18 صباحاً - تواجه الأم عدة مشاكل وأعراضًا صحية مع أطفالها وذلك منذ سن صغيرة، وتحتار كيف يمكنها تخفيف أعراض بعضها وعلاج بعضها الآخر؛ لأنها تتمنى أن يكون طفلها دائمًا بصحة جيدة فهو أغلى ما تملك، وكما أنها لا ترغب في تقديم العلاج الدوائي للطفل حرصًا على مناعته وبناء على توصيات الأطباء بضرورة تقديم الأدوية للطفل وفق حدود ضيقة.من المشاكل الصحية التي تواجه الطفل حتى المولود الجديد السعال المزعج، كما أن الطفل حين يكبر قليلًا ويبدأ في تناول الطعام مثل الكبار فتلاحظ أن لديه فقدانًا او ضعفًا في الشهية مما يؤثر على نموه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة منار خليل، حيث أشارت إلى:ومحاذير الإفراط في تقديمه للأطفال، وفوائد عامة لليانسون في الآتي:قد يهمك أيضًا: علاج السعال عند الأطفال بالأعشاب*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.