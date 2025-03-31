شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. علاج سحرى للصداع النصفى اعرف مكوناته والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون الصداع مزعجًا ومؤلمًا، ولكن هناك أنواع مختلفة من الصداع تحدث لأسباب مختلفة، ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بالصداع النصفي، فهو بلا شك يكون أكثر صعوبة، وفى حين أن الكثير من الناس يعانون من آلام الصداع النصفي المزعجة، فوفقًا لخبراء الصحة، يمكن لتناول مشروب الحليب بالسمن أن يعالج الصداع النصفي بشكل طبيعي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا العلاج التقليدي الذي قد يساعدك على تجنب أدوية الصداع النصفي.

ما الذي يسبب الصداع النصفي؟

يختلف ألم الصداع النصفي كثيرًا عن الصداع العادي حيث أن الألم الناجم عن الصداع النصفي ناتج عن حالات عصبية معقدة، وفي حين أن سبب الألم وعدم الراحة قد يختلف من فرد لآخر، فهناك بعض الأسباب الشائعة التي تسبب ألم الصداع النصفي مثل الوراثة والتغيرات في الأوعية الدموية في الدماغ واختلال التوازن الكيميائي، والذي غالبًا ما يحدث بسبب اختلال التوازن في الناقلات العصبية مثل السيروتونين والأرق على سبيل المثال لا الحصر.

وفقًا لخبراء الصحة، فإن انخفاض مستويات السيروتونين واختلالها قد يُسبب نوبة صداع نصفي، كما أن التعرض للحرارة أو أشعة الشمس أو الضوضاء العالية قد يُسبب صداعًا شديدًا.

ويمكن أن يساعد العلاج التقليدي السمن مع الحليب أن يعالج نوبات الصداع النصفي، حيث يُعرف السمن بدهونه الصحية وخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في تهدئة الجهاز العصبي، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة الناجم عن حالات مثل الصداع النصفي.

كيف يعالج السمن في الحليب الصداع النصفي؟

عند دمج السمن مع الحليب، ينتج مشروبًا مهدئًا له العديد من الخصائص التي قد تساعد في تقليل أعراض الصداع النصفي.. على النحو التالى:

مضاد للالتهابات

قد تساعد خصائص السمن المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب في الدماغ والأوعية الدموية، والذي يُعتقد أنه يساهم في ألم الصداع النصفي، علاوة على ذلك، يساعد تأثير السمن المهدئ على الجهاز العصبي في تخفيف التوتر الذي غالبًا ما يشفى مصاحبًا للصداع النصفي، ويساعد في موازنة مستويات السيروتونين.

الحليب الغني بالعناصر الغذائية، عند دمجه مع السمن، يقدم مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية مليئًا بالدهون الصحية والفيتامينات (أ، د، هـ، وك)، والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا للسيطرة على الصداع النصفي، حيث أن الجفاف هو أحد المحفزات الشائعة لهذا الصداع، ولا يعمل هذا المزيج على ترطيب الجسم فحسب، بل يجدد أيضًا العناصر الغذائية المفقودة، مما يساعد على تقليل شدة الصداع.

خصائص مهدئة

لطالما استخدم الحليب الدافئ لتعزيز الاسترخاء والمساعدة على النوم، وعند دمجه مع السمن، يكتسب هذا المشروب جودة مهدئة يمكن أن تساعد في استرخاء العضلات المتوترة وتهدئة الجهاز العصبي، وهما عاملان غالبًا ما يرتبطان بالصداع النصفي.

تنظيم الهرمونات

يمكن أن تكون التقلبات الهرمونية، وخاصة عند النساء، محفزًا كبيرًا للصداع النصفي، ويُعرف السمن، بقدرته على موازنة الهرمونات، وعند إضافتها إلى الحليب، قد تساعد في تنظيم مستويات الهرمونات، مما قد يمنع الصداع النصفي الناجم عن التغيرات الهرمونية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر الهضم الجسد أساسًا للصحة العامة، ويُعتقد أن سوء الهضم واختلال توازن الأمعاء يُسهمان في مشاكل صحية مُختلفة، بما في ذلك الصداع النصفي، ويتميز السمن بخصائص هضمية تُعزز صحة الأمعاء وتمنع الصداع النصفي المُرتبط باضطرابات الجهاز الهضمي.

طريقة تحضير مشروب السمن والحليب

أضف السمن إلى كوب من الحليب الدافى وقلّب جيدًا مع التأكد من ذوبانه تمامًا في الحليب، ويمكن إضافة رشة من الكركم والحبهان لتعزيز تأثيرهما المضاد للالتهابات والمهدئ، ثم تناوله ببطء، ويفضل قبل النوم أو عند الشعور ببداية الصداع النصفي.