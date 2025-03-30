غادة عبد الرازق تشوِّق جمهورها لنهاية مسلسلها شباب امرأة: مين قتل شفاعات؟

غادة عبد الرازق تشوِّق جمهورها لنهاية شباب امرأة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:23 مساءً - شوَّقت النجمةجمهورها ومتابعيها لنهاية مسلسلها "شباب امرأة"؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".حمَّست الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها لنهاية مسلسلها "شباب امرأة"؛ وذلك من خلال نشر صورة لها بشخصيتها "شفاعات"؛ وعلقت على الصورة قائلة: "انتظرونا النهارده آخر حلقة. مين قتل شفعات -شباب امرأة؟! منتظرة ردود الفعل بعد الحلقة.بحبكم".

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مسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق

مسلسل "شباب امرأة"، مستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، التي تحولت لفيلم سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة: تحية كايوركا، وشادية، وشكري سرحان.مسلسل "شباب امرأة" عُرض في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، وكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وأخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا، والعمل يشارك في بطولته كل من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، داليا شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.ودارت الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلِّطة تُدعى "شفاعات" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدِّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».