كيف احتفلت ميغان ماركل بعطلة الفصح؟

دوق ودوقة ساسكس يفضلان الاحتفال العائلي بأحد الفصح

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احتفالات العائلة المالكة البريطانية بأحد الفصح

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 07:20 مساءً - رغم تجمع أغلب أفرادللاحتفال بأحد الفصح، إلا أنه على الجانب الآخر، وكما هو متوقع، احتفل الأمير هاري وميغان ماركل على طريقتهما، ويذكر أنهما لم يحضرا قداس الفصح منذ عام 2018، واحتفلا هذا العام كعادتهما في منزلهما مع أبنائهما.ونشرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عاماً، فيديو على "إنستغرام" من منزلها خلال العطلة، وكانت مرتدية فستاناً أبيض طويلاً، وأشارت مازحة إلى الزوار المميزين الذين فاجأوها.ثم ابتسمتوعبّرت عن انبهارها ببطة أم وصغارها وهم يمشون في صف واحد عبر مدخل منزلها. علّقت ميغان على المنشور قائلةً: "أتمنى لكم فصح سعيداً مليئاً بالحب والمفاجآت!".كما أعادت مشاركة المنشور عبر خاصية قصص إنستغرام مع تعليق جاء كالتالي: "مفاجأة عطلة نهاية أسبوع الفصح!". وكشف مصدر مقرب أن ميغان وهاري قضيا أحد الفصح في المنزل في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع الأمير آرتشي، 5 سنوات، وابنتها الأميرة ليليبت، 3 سنوات.ويذكر أن دوق ودوقة ساسكس قد أعلنا في أوائل عام 2020 عن نيتهما التنازل عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، وانتقلا لاحقاً إلى مسقط رأسها، كاليفورنيا، في مارس.يذكر أنه اجتمع عددٌ كبير من أفرادأمس 20 أبريل، وذلك للاحتفال بأحد الفصح، في إحدى أشهر الكنائس ببريطانيا، في تقليد سنوي اعتادت عليه العائلة منذ سنوات طويلة، وقاد احتفالات اليوم

انضم إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا في قداس أحد الفصح في كنيسة القديس جورج، الواقعة في قلعة وندسور، أشقاء الملك الثلاثة: الأميرة آن مع زوجها السير تيموثي لورانس، والأمير آندرو مع زوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك، والأمير إدوارد مع زوجته صوفي، دوقة إدنبرة.

وحضر أيضاً ابنتا الأمير آندرو وسارة فيرغسون مع زوجيهما الأميرة بياتريس مع إدواردو مابيلي، والأميرة يوجيني مع جاك بروكسبانك، كما انضم أيضاً ابن الأمير إدوارد، جيمس.

وكان من بين أفراد العائلة المالكة الحاضرين الليدي سارة تشاتو- ابنة الأميرة الراحلة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث- مع زوجها ديفيد تشاتو.

كما خرج الملك تشارلز والملكة كاميلا بعد القداس لإلقاء التحية على الجماهير المصطفين بالخارج.

وتُعَد كنيسة القديس جورج، التي تعود للقرن الرابع عشر، ملتقى العائلة المالكة التقليدي في أحد الفصح. كما دُفن فيها العديد من ملوك بريطانيا السابقين، بمن فيهم والدة الملك، الملكة إليزابيث، التي تُوفيت في سبتمبر 2022. كما استضافت العديد من حفلات الزفاف الملكية، بما في ذلك حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، والأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك، وغيرهم.

كما يرتبط الملك تشارلز، والملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، بعلاقة خاصة مع هذه الكنيسة؛ حيث بُورك زواجهما فيها عام 2005.

ورغم توقعات الخبراء الملكيين بحضور الأمير ويليام وكيت ميدلتون القداس، إلا أنهما خالفا التوقعات. وأمضى أمير وأميرة ويلز العطلة في نورفولك مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وفضّل الأمير ويليام، 42 عاماً، والأميرة كيت، 43 عاماً، استغلال الإجازة، وقررا أن يستمتعا بوقتهم في منزلهم الريفي في ساندرينجهام الريفية.



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