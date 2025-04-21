الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ينعيان البابا فرانسيس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 07:20 مساءً - استيقظ العالم صباح اليوم الاثنين 21 أبريل، على خبر وفاة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، عن عمر يناهز 88 عاماً، وذلك على إثر معاناته من عدة أمراض، وأعلن الفاتيكان خلال بيان وفاته فترة حداد تستمر 9 أيام.

وقد استمرت فترة خدمته بمنصبه 12 عاماً، ونعاه رؤساء وملوك وملكات أغلب الدول، وكان من بينهم الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا.

الملك عبدالله والملكة رانيا يودعان البابا فرانسيس

نشر الملك عبد الله الثاني عبر الصفحة الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية على منصة "إكس" منشوراً تضمن صورتين، صورة لملك الأردن مع البابا فرانسيس، وصورة للبابا فرانسيس وحده، ونعاه قائلاً: "أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة البابا فرانسيس رجل السلام الذي حظى بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع، ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين".

بينما نشرت الملكة رانيا عبر منصة "إكس" أيضاً صورة لها مع الملك عبدالله، بصحبة بابا الفاتيكان، وعلقت عليها: "يودع العالم اليوم بحزن عميق البابا فرنسيس.. يرحل الشخص ويبقى أثره، سنتذكر دائماً صوته الإنساني وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمقهورين في كل بقاع الأرض".

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الملك تشارلز والملكة كاميلا يشعران بالحزن

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ونعى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا عبر بيان صحفي وفاة البابا فرانسيس. وصرح تشارلز بأنه والملكة شعرا "بحزن عميق" لكن "قلوبهما الحزينة ارتاحت قليلاً" بعد أن علموا أنه تمكن من مشاركة تهنئة أحد الفصح مع الكنيسة والعالم الذي خدمه بتفانٍ طوال حياته وخدمته".

وأضاف تشارلز: "سيُذكر البابا لعطفه وحرصه على الوحدة والتزامه الدؤوب بالقضايا المشتركة لجميع الديانات، ولأصحاب النوايا الحسنة الذين يعملون لمصلحة الآخرين".

تابع البيان: "نتذكره أنا والملكة مودته الخاصة خلال لقاءاتنا معه على مر السنين، وقد تأثرنا كثيراً بزيارته في وقت سابق من هذا الشهر".

قد ترغبين في معرفة الملك تشارلز يقود احتفالات العائلة المالكة في أحد الفصح وغياب أمير وأميرة ويلز



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