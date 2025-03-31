غرايدون كارتر: إذا تكرر 11 سبتمبر؟ أميركا لن تجد من يتعاطف معها!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: غرايدون كارتر، 75 عامًا، صحفي وكاتب وممثل أميركي شهير، شارك في إنشاء مجلة "سباي" الساخرة ، وتولى تحرير صحيفة "نيويورك أوبزرفر" ، وكان محررًا لمجلة "فانيتي فير" من عام 1992 حتى عام 2017.

في عام 2019، أسس "إير ميل"، وهي نشرة إخبارية إلكترونية موجهة للعالم أجمع. نُشرت مذكراته مؤخرًا بعنوان "عندما كان الوضع جيدًا: مغامرات محرر خلال العصر الذهبي الأخير للمجلات" .

يعيش في نيويورك مع زوجته الثالثة، بالقرب من مطعم "وافيرلي إن" الذي يشارك في ملكيته، ولديه خمسة أطفال. وصفه دونالد ترامب بأنه "غبي" و"فاشل حقًا" و"ليس لديه موهبة ويبدو سيئًا للغاية".

وفي حوار نشرته الغارديان أدلى بتصريح هو الأشد خطورة في وصف "أميركا الترامبية"، قائلاً إنه في حال حدث هجوم (الآن) على الولايات المتحدة مثل 11 أيلول (سبتمبر) فلن يتعاطف العالم معها.

قبل أن نتحدث عن المجلات، كشخص كندي المولد، لستُ من مُعجبي ترامب، ما هو الرأي هناك؟

حسنًا، أُقدّر مارك كارني رئيس الوزراء الكندي الجديد تقديرًا كبيرًا. لن يرضى بأي إهانة. لكن المُحزن أنه في شهرين، جعل ترامب الولايات المتحدة عدوًا للعالم. لو حدث 11 أيلول (سبتمبر) آخر هذا الأسبوع، لا أعتقد أن العالم سيُسارع إلى دعم أميركا بنفس الطريقة التي حدثت سابقاً.

هل سيتمكن الديمقراطيون من تنظيم صفوفهم الآن؟

سنرى. لقد كانوا عاجزين تمامًا حتى الآن، لكنهم سيجدون طريقهم في النهاية؛ عليهم الالتفاف حول زعيم أو اثنين محتملين. في هذه الأثناء، لا يتفق نصف الأميركيين مع ترامب. وقد تتزايد هذه الشريحة من السكان في الأشهر المقبلة.

لماذا قررتَ أخيرًا كتابة مذكراتك؟

لم أفكر في ذلك قط. كنتُ أتناول الغداء مع جيمس فوكس المؤلف المشارك للكتاب قبل حوالي سبع سنوات، وقال: "إذا كتبتَ مذكراتك يومًا ما، فسأكون سعيدًا بالعمل معك عليها. ثم تقاعدتُ من فانيتي فير . كان لديّ بعض الوقت. أعيش وأحصل على المال من الكتابة، لذا لم يكن الأمر كما كان عندما عمل مع كيث ريتشاردز . لكنه كان له دورٌ أساسي، إذ علّمني كيفية صياغتها. لا تسير الأمور دائمًا بشكل خطي. لا أحد يرغب في قراءة كتاب يبدأ في مستشفى تورنتو العام".

لكن تقاعدك كان قصيرًا. عدتَ إلى العمل سر يعاً..ما الذي دفعك إلى ذلك؟

إنه الغباء، في الغالب. فكرتُ: زوجتي لن تقبل بقائي في المنزل طوال اليوم، أشرب القهوة وأقرأ الروايات البوليسية. عليّ أن أفعل شيئًا ما - وأنا أحب ما أفعله. بعد فترة، لن تستطيع التخلي عن العمل، إنه مستحيل.

تدور المذكرات حول أيام مجد الصحافة اللامعة: وقت الميزانيات الضخمة والمقالات التي تتكون من 15000 كلمة. هل تعتقد أن كوندي ناست مالكة فانيتي فير قد أساءت إدارة الأمور منذ انهيار عام 2008، عندما تراجعت الإعلانات؟

لقد كان لدينا فترة تشغيل جيدة. في فانيتي فير ، كان عدد آذار (مارس) سيحتوي على 325 صفحة من الإعلانات، بسعر 100000 دولار للصفحة. وهذا يعني الكثير من وجبات الإفطار والغداء وتذاكر الطيران من الدرجة الأولى. كانت الأموال تتدفق. أعتقد أنه إذا قلصوا الشركة إلى خمس أو ست مجلات، واستثمروا فيها حقًا وحافظوا على المعايير، لكانوا قد أصبحوا أفضل بكثير الآن. ولكن عندما كنت أعمل في كوندي ناست ، كانت ملكية خاصة كان مالك فوغ وفانيتي فير يديرها آنذاك سي نيوهاوس، وريث الأعمال العائلية. وقد استولى عليها المسؤولون التنفيذيون في الشركة - وهم لا يحبون المجلات كما أحبها سي.

لقد وصفتَ نفسكَ مرارًا في الكتاب بأنكَ رجلٌ مُستقل، وهو أمرٌ غير مُقنع، خاصةً وأنكَ أخبرتَ نورمان ميلر (الزعيم المُسيطر) أنك تُريدُ حذفَ مقالته .

أجل، لكنني كنتُ في أغلب الأحيان أختبئُ تحت مكتبي، خائفًا من الطرد أو نشرِ عددٍ مُسيء.

إنه لأمرٌ غريبٌ أن يتسلل بعض الأشخاص إلى صفحات الكتاب، ومن بينهم جيفري إبستين ومحمد الفايد.. عندما كنتَ تُقيم حفل فانيتي فير السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار، ما هو شعورك تجاه هارفي واينستين ؟

مع أنني رجلٌ من النوع "بيتا"، إلا أنني لا أُخيف بسهولة. لم يُرهبني إطلاقًا. كان دائمًا يحاول أن يكون صديقي. كان يُريد التأكيد. كان يُريد حضور حفلاتنا. لقد فوجئتُ بحجم الادعاءات المُوجهة إليه، لكنني لا أعتقد أن أحدًا تفاجأ بخلاف ذلك. لطالما كانت هناك شائعات.

هل غيّرت إدانته، وبالتالي حركة #MeToo، ثقافة هوليوود؟

أعتقد ذلك بالفعل، للأفضل والأسوأ. أخبرني صديق كان يدير استوديو أفلام أنه كان قلقًا بشأن اصطحاب مديرة تنفيذية على متن طائرته من نيويورك إلى لوس أنجلوس، وأنها ربما فاتتها فرصة الحصول على المشورة وبناء علاقات نتيجةً لذلك. لكن بشكل عام، حسّن هذا من بيئة العمل في المكاتب بشكل كبير.

رحل عنا العديد من كُتّاب فانيتي فير العظماء. من تفتقد؟

هناك الكثير. لكن لا يمر يوم دون أن أفكر في كريستوفر هيتشنز . كنت أتمنى لو كان لديه رأي صائب في وضع العالم اليوم، لكنني أعتقد أنه كان سيعارض ترامب. لن يركع محاولًا كسب ودهم. مع أنه كان معارضًا، إلا أنه ما كان ليقع في غرام شخص كهذا.

ماذا ستفعل لو انقلبت أمريكا رأسًا على عقب؟

أتقصد، لو ازدادت انقلابًا ؟ المشكلة أن زوجتي تريد الانتقال إلى لندن، وأنا أريد الانتقال إلى فرنسا. هذا الصيف، سنقضي شهرًا في كلٍّ منهما لاختبار الوضع. لكننا سنكون في لندن خلال شهرٍ يكون فيه الطقس لطيفًا، وهذا ليس اختبارًا عادلًا.

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أعدت ""الخليج 365"" هذا الحوار نقلاً عن "الغارديان".

https://www.theguardian.com/media/2025/mar/30/journalist-graydon-carter-if-there-was-another-911-this-week-i-dont-think-the-world-would-rush-to-support-us