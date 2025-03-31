ماغي بو غصن لجمهورها بعد صدمتهم من مقتلها في مسلسل بالدم: دموعكم تبكيني وتقهرني كثيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 01:19 صباحاً - غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات متابعي مسلسل "بالدم" حيث أجمعوا على شعورهم بالصدمة جراء مقتل بطلة العمل المحامية غالية سعد (النجمة ماغي بو غصن) في الحلقة الأخيرة من المسلسل، على يد نظيرة (جناح فاخوري) رئيسة عصابة الاتجار بالأطفال، حيث ضحت غالية بحياتها لإنقاذ شقيقتها تمارا (جيسي عبدو) إثر اختطافها على يد العصابة.

وصف البعض وفاة غالية أنها مخيبة للآمال

تركت وفاة غالية سعد (النجمة ماغي بو غصن) حزناً كبيراً في قلوب محبي المسلسل في حلقته الأخيرة حيث عبّر بعضهم عن غضبهم من هذه النهاية التي وصفوها أنها مخيبة للآمال وغير منصفة وآخرون اعتبروا أن إنهاء دور غالية وهي الشخصية المثالية التي تسارع دوماً لمساعدة الآخرين من حولها وإيجاد الحلول لكل مشاكلهم بهذا الشكل محزن وغير منطقي وغير مبرر درامياً ولا يخدم العمل، إنما يهدف لتصدر الترند وتشكيل صدمة لدى المشاهد حتى يصبح هذا المشهد حديث الناس الذين تساءلوا عن الهدف من هذا المشهد المأساوي في نهاية المسلسل.

وهو ما تحقق بالفعل حيث تمّ التداول بكثرة بهذا المشهد من الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي استحوذ على إعجاب مشاهديه طيلة فترة عرضه خلال شهر رمضان بسبب أحداثه المشوّقة وبراعة أداء ممثليه.

في حين رأى آخرون أن نهاية غالية بهذا الشكل غير مستغربة لأنها شخص يتحلى بمثالية وشفافية تامتين. وشخص بهذه المواصفات قد بصل به الأمر أحياناً أن يضحي بنفسه من أجل الآخرين.

ماغي بو غصن: شكراً على كل هالتفاعل والدموع والتعليقات والفرح والغضب



من جهتها، تفاعلت النجمة ماغي بو غصن بعد انتهاء المسلسل مع تعليقات الجمهور بمختلف آرائه. وعبرت عن سعادتها بتعليقات الناس سواء فرحهم أو غضبهم أو دموعهم على مشهد مقتل المحامية غالية سعد التي تجسدها ماغي في مسلسل "بالدم" أو حتى النقد الذي طال بعض مشاهد العمل. وعبر حسابها على موقع "إكس" كتبت ماغي بو غصن: "مش عارفة شو قول.. شكراً على كل هالتفاعل والدموع والتعليقات والفرح والغضب والنقد والدعم والمحبة الكبيرة كتير والحرص والحماس.. بحبكن كتير لأنكن أوفيا ومحبتكن بتتدرّس.. شكراً على دعمكن للرحلة.. كانت صعبة بس بتستاهل وكتير.. فخورة بنجوم بلدي.. فخورة بجمال وايغل فيلم. فخورة بالدراما اللبنانية. شكراً على ثقتكن كل سنة. بحبكن من قلبي #بالدم".



ماغي بو غصن لجمهورها: هذه وردة مني ومن غالية لكم



ومن خلال فيديو نشرته أيضاً عبر حسابها على "إكس"، أطلت ماغي بو غصن وهي تحمل بيدها وردة حمراء مهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك وموجهة رسالة شكر إلى متابعي المسلسل محاولة امتصاص حزنهم وغضبهم على وفاة غالية سعد في مسلسل "بالدم". وقالت: "بداية أتمنى لكم عيداً مباركاً وإن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة. وأتمنى أن تكون كل أيامكم جميلة يا رب. انتهى المسلسل بعد 30 حلقة من عرضه حيث تابعناه سوياً. شكراً على تفاعلكم وتعليقاتكم ومحبتكم لكل هذه الشخصيات وحزنكم على كل شخص فقدناه بهذا المسلسل أو تم قتله ظلماً".

وتابعت ماغي بو غصن رسالتها بطلب حثيث من متابعيها بعدما شعرت أنهم حزنوا على مقتل غالية سعد قائلة: " أتمنى منكم أن تتوقفوا عن البكاء على غالية. أنا أيضاً بكيت على غالية، وأنا أحبها كثيراً وتعلقت بها وهي أصبحت جزءًا مني ليس على مدار 30 حلقة أو شهر فقط إنما أنا أعيش مع غالية منذ 11 شهراً وأحبها وأعشقها وأحس أنني أريدها أن تكمل وتعيش وتستمر. دموعكم تبكيني أكثر وتقهرني أكثر. ولكنها نهاية مستحقة. فليس كل إنسان ينال ما يريده أو يعيش الحياة التي يستحقها. وأيضاً هناك أشخاص يموتون ليحيا آخرون. غالية ضحت بحياتها في سبيل إنقاذ شقيقتها تمارا وأيضاً من أجل شقيقتها حنين عبر منحها كليتها".

وختمت ماغي بو غصن رسالتها موجهة عبارات الحب لجمهورها قائلة:"أحبكم جداً وبمقدار زعلكم على غالية أنا أشعر بالمثل تجاهها. ولكن محبتكم "عندي ياها بالدني كلها". أحبكم جداً وأنا أتابع جميع تعليقاتكم. وهذه وردة أقدمها مني ومن غالية لكم. أحبكم".

مسلسل "بالدم"

حظي "مسلسل" بالدم منذ حلقته الأولى بنجاح باهر متصدراً الترند بأحداثه التي تابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمة وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي. العمل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.

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