رسالة مؤثرة من علي البيلي لفريق عمل مسلسل لام شمسية 

رسالة علي البيلي لفريق عمل مسلسل "لام شمسية"

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قصة المسلسل

هو ذلك الطفل الذي ذاع صيته خلال أحداث مسلسل "" ، بعد أن لمس جمهور العمل وعدد من النقاد موهبته التمثيلية في أداء شخصية "يوسف"، إذ حرص هذا الطفل بعد هذا الكم من الإشادات التي حظي بها على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على هذا المسلسل معبراً عن مدى حبه وتقديره لهم جميعاً، وذلك عبر صفحته الرسمية بـ"إنستغرام".وشارك "البيلي" متابعيه عبر صفحته على "إنستغرام" مقطع فيديو قصير، تضمن مشاهد من كواليس مسلسل "لام شمسية"، معلقاً: "عائلة لام شمسية، التي كانت وراء كل شيء. أحبكم، شكرًا على كل شيء وعلى الوقت الرائع الذي قضيناه معًا، كان ممتع جدًا لأن كل واحد فيكم بذل مجهود كي يسعدني".وحصد مسلسل "" جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل بـ موسم دراما رمضان 2025، استنادًا على تصويت الجمهور، بعد منافسة مع أكثر من 15 مسلسلاً تم عرضهم في رمضان واختيارهم في مراحل التصويت على مدار أيام الشهر الفضيل.يمكنكم قراءة.. يسرا اللوزي تقدم دليل إدانة محمد شاهين في آخر حلقة من مسلسل لام شمسيةيُذكر أن "لام شمسية" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للإعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».