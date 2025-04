أفلام عالمية تناولت اضطراب التوحد لكبار النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:20 مساءً - قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون يوم 2 أبريل من كل عام هو يوم التوعية بمرض التوحد وأيضًا دعوة لتقبل ودمج المصابين بالتوحد في المُجتمع ومُساهمتهم في خدمة مُجتمَعاتهم، وقد تم إقامة فعاليات اليوم للمرة الأولى منذ عام 2007 وحتى الآن.

ومن المعروف بأن الفنون بكافة أنواعها و السينما بشكل خاص مُعبرة عن المجتمع وقضاياه والإنسان بشكل عام، وبناءًا على ذلك تم تقديم عدد كبير من الأفلام بـ السينما العالمية والتي ناقشت وعرضت الإصابة بالتوحد وما يواجهه المصابون به، ونستعرض لكم بهذا التقرير أبرز الأفلام التي تم تقديمها بالسينما العالمية على مدار السنوات الماضية وتناولت خلال أحداثها مرض التوحد.

Mercury Rising

عام 1998 تم عرض الفيلم الأمريكي "Mercury Rising" والذي جسد بطولته النجم العالمي بروس ويليس، و دارت أحداثه حول ابتكار شفرة إلكترونية من خلال إحدى الهيئات الحكومية الأمريكية والتي تحمي من التسلل إلى الشبكة الإلكترونية الخاصة بها حتى تنشر مجلة تلك الشفرة كمسابقة لحلها ويقوم طفل مُصاب بالتوحد بحل تلك الشفرة، وتُقرر السلطات التحفظ على الطفل من أجل منع انتشار الشفرة وتستمر أحداث الفيلم.

وجاء الفيلم من إخراج هارولد بيكر وشارك ببطولته أليك بالدوين، كاري بريستون، كيم ديكنز والعديد من الفنانين.

Rain Man

عام 1988 تم عرض الفيلم الأمريكي "Rain Man" والذي جسد بطولته النجم العالمي توم كروز، ودارت أحداث الفيلم حول شقيقين ترك لهما والدهما إرثًا كبيرًا ويسعى أحدهما للسيطرة عليه بالكامل حتى يتقرب إلى الشقيق الآخر المُصاب بالتوحد ويعرف بأن لديه العديد من القدرات ويبدأ الاهتمام به ويعدل عن فكرته الأولى ويسعى لرعايته.

شارك ببطولة الفيلم داستين هوفمان، فاليريا جولينو، بوني هانت والعديد من الفنانين وجاء الفيلم من تأليف باري مورو ومن إخراج باري ليفنسون.

يمكنك قراءة.. فنانون عالميون أُصيبوا بالتوحد... وسلكوا طريق النجومية

My Name Is Khan

يعد الفيلم الهندي "My Name Is Khan" واحدًا من أبرز الأفلام العالمية والتي ناقشت وعرضت الإصابة بالتوحد، وجسد بطولة الفيلم نجم بوليوود شاروخان وتم عرضه عام 2010.

ودارت أحداث الفيلم حول شخصية الشاب "رزوان خان" المسلم الهندي والذي يُعاني من مرض التوحد، وبعد وفاة أمه ينتقل إلى الولايات المتحدة ليُقيم عند أخيه "ذاكر"، وهناك يتعرف على فتاة تُدعى "مانديرا" وهي مُنفصلة ولديها ابن من زواج سابق ويقع في حبها.

وشارك ببطولة الفيلم كريستوفر بى دونكان، ستيفاني هكابي، زارينا وهاب، كاجول وعدد كبير من الفنانين و نجوم بوليوود، وجاء الفيلم من تأليف شيبانى باتيجا ومن إخراج كاران جوهار.

Forrest Gump

تم عرض فيلم " Forrest Gump" عام 1994 وجسد بطولته النجم العالمي توم هانكس، وتدور أحداثه حول طفل ذو نسبة ذكاء منخفضة ويُعاني من التوحد وترفض والدته إدخاله مدرسة خاصة وتلحقه بمدرسة عادية، ومنذ ذلك الوقت يُقرر صُنع قدره حتى لو لم يعرف ما هو، والذي يبدأ بمشاركته في إحدى الحروب، وعقب ذلك يُصبح رجل أعمال ويعمل أيضًا في الصيد، كما أنه يُصبح بطل في رياضة الركض.

وشارك ببطولة الفيلم كل من سالي فيلد، روبين رايت، جاري سينيز، سام أندرسون وجاء الفيلم من إخراج روبرت زيميكس.

