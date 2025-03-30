إلهام شاهين تودع شخصيتها في سيد الناس: هتوحشيني يا اعتماد

إلهام شاهين تودع سيد الناس واعتماد الهواري

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إلهام شاهين تألقت في رمضان 2025 بـ "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس"

View this post on Instagram A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:23 مساءً - ودعت النجمةشخصية "اعتماد الهواري" التي أدتها في مسلسلها الرمضاني "سيد الناس"؛ وذلك من خلال مشاركة أحد مشاهد المسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على "إنستغرام"، أحد مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" وقد جمعها بالفنان أحمد رزق، وعلقت على الفيديو قائلة: "آخر مشاهد لاعتماد الهوارى.. هتوحشنى جداً .. شخصية جديدة عليّ تماماً مليئة بالعنفوان و الصخب، لكن فى الآخر هي بداخلها إنسانة غلبانة دمرها زوج لم يحبها يوماً، فاقده للحب، وفاقد الشيء لا يعطيه".وأكملت: "بس والله بكل جبروت إعتماد هي طيبة و في الآخر هتحب الجارحي أكيد لأنه بجد يتحب، الجارحي نموذج إنساني رائع للجدعنة و الشهامة و الرجولة، و أهم شيء بيحب إخواته حقيقي و بيعرف قيمة الترابط الأسري و قيمة العمل لتحسين حياتنا و لجعل بكرة أجمل، برافو عمرو سعد، برافو محمد سامي".تألقت النجمةخلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بشخصية سيدة تُدعى اعتماد الهواري وهي زوجة خالد الصاوي وهو والد الجارحي أبو العباس الذي يجسد دوره عمرو سعد، وتدخل اعتماد مع الجارحي في صراعات كبيرة بعد وفاة والده.يمكنكم متابعة مسلسل سيد الناس الحلقة الأخيرة.. الجارحي يجمع شمل العائلة"سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».