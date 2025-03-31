شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المدن الجامعية بـ جامعة القاهرة، فى استقبال طلاب الكليات واستئناف تسكين الطلاب بالغرف، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم إخلاء المدن نهاية شهر رمضان من الطلاب المصريين وسفر الطلاب لقضاء العيد مع ذويهم، فى حين اتاحة الإبقاء على الطلاب الوافدين الراغبين فى الجلوس بالمدينة الجامعية.

وحددت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم تسكين الطلاب وفق الغرف التى تم تسكين الطلاب بها خلال ألفصل الدراسى الأول، خاصة وأن استكمال للعام الجامعى وليس بداية لعام دراسى جديد وبالتالى كل طالب لديه الغرفة يتوجه مباشرة بعد انتهاء الإجازة.

وكان افتتح الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أعمال صيانة ورفع كفاءة مدينة الطلبة بالشيخ زايد، والتى تضم 10 مبان تستوعب نحو 400 طالب وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتهيئة المدن الجامعية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، كما يأتى ذلك ضمن استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

وتضمنت عمليات رفع الكفاءة طلاء واجهات المبانى والمداخل والممرات والغرف، وصيانة شبكات الكهرباء وتجديد دورات المياه، فضلًا عن رفع كفاءة العيادة الطبية، وصالة الأنشطة، وصالة الطعام الرئيسية، وافتتاح كافتيريا جديدة.

جدير بالذكر،أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن طلابية، هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وكلها تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.