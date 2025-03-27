فوائد الرسم والتلوين.. وكيف تُعبر الرسومات عن شخصية طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 07:18 صباحاً - يُعد الرسم والتلوين من الأنشطة الممتعة للأطفال، كما يعد لهذا النشاط فوائد عديدة لنمو الأطفال وتطورهم؛ فإن الأطفال بدءاً من عمر سنة واحدة وطوال مرحلة الطفولة، يقضون ساعات لممارسة أنشطة الرسم والتلوين، والتي تعد نافذة الأطفال للإبداع، ويمكن أن يزيد الرسم أيضاً من الوعي المكاني لدى الأطفال والمساعدة على تنظيم عواطفهم أثناء التوتر.

يجب الانتباه أيضاً إلى أن الشخبطة والرسومات التي يقوم بها طفلك الصغير جزء من تواصله المعرفي، الذي يتضمن التحدث والقراءة والكتابة، فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren "فوائد الرسم والتلوين لنمو الأطفال وتطورهم.

تطوير المهارات الحركية الدقيقة

تساعد أنشطة الرسم والتلوين على تطوير المهارات الحركية الدقيقة-الصورة من موقع Freepik

تساعد أنشطة الرسم والتلوين على تطوير المهارات الحركية الدقيقة لدى الأطفال؛ لأنها تدرب وتطور حركات أيديهم وأصابعهم ومعصميهم ببطء، ويمكن للوالدين تقديم أدوات رسم مختلفة لتحسين مهارات الرسم لدى الأطفال، مثل أقلام الرصاص أو أقلام التلوين أو أقلام التحديد الملونة أو الألوان المائية.

وبصرف النظر عن تطوير المهارات الحركية الدقيقة، فإن الرسم يدرب طفلك على مطابقة ما يراه وما يرسمه على الورق.

يتعلم الأطفال تشكيل الخطوط والتعرف إلى الأنماط واختيار الألوان وإتقان الكتابة.

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تطوير التحليل البصري

لا يدرك الأطفال بعد المفاهيم، مثل المسافة والمقارنة واختلاف الحجم والملمس. ويعد الرسم هو الفرصة المثالية للأطفال لتعلم هذه المفاهيم. من خلال مطالبة الأطفال برسم بعض الأشياء كبيرة أو صغيرة قريبة أو بعيدة.

زيادة الخيال والتركيز

إذا كان طفلك يحب الرسم على جدران المنزل، فلا يجب أن تمنعيه. يمكن أن يكون نشاط الخربشة هذا مفيداً في الواقع لتدريب تركيز الأطفال، كما يمكن لأنشطة الرسم والتلوين أن تزيد من إبداع الأطفال، فسيركز الأطفال أيضاً على التفاصيل الصغيرة في الصورة ويحاولون إكمال الصورة كما يريدون.

ثقة الأطفال بأنفسهم

عندما يرسم الأطفال ويتم مدحهم بأن رسمهم جيد، فإن ذلك يمكن أن يزيد من ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم يستمرون في استكشاف البيئة من حولهم وبشكل غير مباشر، يمكن بناء ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال القدرات التي يمتلكونها.

حل المشكلات

فوائد الرسم للأطفال لا تقتصر فقط على تدريب خيالهم وإبداعهم. يعد هذا النشاط أيضاً وسيلة للأطفال لممارسة حل المشكلات بطريقة إبداعية. على سبيل المثال، يجب على الأطفال تحديد أفضل طريقة لتوصيل نقاط معينة، أو التعبير عن المشاعر، أو وصف أشياء معينة.

تدريب الأطفال على الصبر

يحتاج الأطفال إلى قضاء بعض الوقت في ممارسة مهاراتهم في الرسم. ولن يترددوا في المحاولة مراراً وتكراراً لتحقيق أهدافهم. وسيتعلم طفلك التحلي بالصبر؛ حتى تصبح الصورة التي يرسمها أفضل.

تحفيز التنمية الاجتماعية والعاطفية

يُحسن الرسم الحالة المزاجية لطفلك - الصورة من موقع AdobeStock

الرسم مفيد أيضاً لتحفيز النمو العاطفي والاجتماعي للأطفال؛ إضافة إلى أن الأطفال الذين لديهم مهارات الرسم يكونون أكثر ثقة في إظهار أعمالهم لأشخاص آخرين، ويمكن أن يزيد الرسم أيضاً من تفاعلات الأطفال مع أقرانهم.

يمكن للوالدين أيضاً الشعور بفوائد الرسم؛ لأنه يمكن أن يقوي العلاقة بين الأطفال والآباء، كما يساعدك أيضاً على معرفة مدى نمو وتطور طفلك الصغير.

ليس هذا فحسب، بل يمكن للرسم أيضاً أن يحسن الحالة المزاجية السيئة للطفل؛ لأنه يساعد على تحويل انتباهه وتركيزه إلى الصورة التي يرسمها، وعندها سيتخلص الدماغ من مشاعر الحزن، فبعد الانتهاء من الرسمة، سيشعر الطفل بالتأكيد بالرضا عن الصورة التي رسمها، ولهذا السبب فإن الرسم يمكن أن يُحسن الحالة المزاجية للطفل.

التغلب على المشكلات العقلية

تعد أنشطة الرسم والتلوين أيضاً جزءاً من العلاج بالفن، الذي يساعد في التغلب على المشكلات العقلية لدى الأطفال؛ حيث يستخدم الرسم أو التلوين، كوسيلة للتعبير عن الذات ومساعدة الطفل على التواصل وتقليل التوتر وإدارة السلوك وإيجاد حلول للمشكلات.

كيف تُعبر الرسومات عن شخصية الطفل؟

أشكال أو صور للأشخاص

عندما يرسم طفلك في كثير من الأحيان أفراد الأسرة، وفي الرسم يكون الطفل أيضاً بجوار أفراد الأسرة الآخرين، فقد يُظهر ذلك أن طفلك يشعر بالقرب من أفراد الأسرة.

إذا كانت صورة الطفل تظهر أيضاً تعبيرات وجه مختلفة مقارنة بصورة أفراد الأسرة، فإن هذه الصورة يمكن أن توضح في الواقع كيف يرى الطفل شكل أفراد الأسرة.

حفر أو ردم حفرة

لاحظي إذا كان طفلك يريد البقاء بمفرده؟ يمكن أن تشير هذه الحالة في الواقع إلى أنه يشعر بالوحدة الشديدة. ولذلك لا ضرر إذا اكتشف الوالدان ما يحزنه لمساعدته على التغلب على الحزن.

رسم الشمس

يجب ملاحظة أن قيام الطفل برسم صورة لشمس جزئية في الزاوية العلوية من الصفحة، فقد تظهر عليه علامات القلق؛ وإذا كانت صورة الشمس بالكاد تطل من خلال سماء ملبدة بالغيوم، فقد تشير إلى علامات الاكتئاب، وربما حتى الشعور باليأس.

أيضاً الأطفال الذين يستمتعون برسم قوس قزح، يمثل الرسائل الإيجابية والتوقعات الإيجابية في الحياة.

استخدام لون واحد

إن استخدام ألوان معينة قد لا يكون دائماً مرتبطاً بالمعنى الحقيقي للون. على سبيل المثال، عندما نعتقد أن اللون الأحمر هو رمز الغضب. قد يكون هذا في الواقع مجرد تفضيل الطفل الشخصي.

وفي المقابل، عندما يقوم الطفل بشكل متكرر بإنشاء رسومات أحادية اللون، خاصة إذا كانت بظلال رمادية، فقد يشير ذلك إلى عمى الألوان أو مشاكل عصبية أو مشاكل نفسية أخرى.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.