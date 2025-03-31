شكرا لقرائتكم خبر عن "لام شمسية" بعد تذكر نيللى لماضيها.. طرق للتعامل مع فضول الطفل لاستكشاف جسمه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل لام شمسية، عن قضية شديدة الخطورة، وذلك بعدما تذكرت نيللى "أمينة خليل" أن الشخص الذى قام بالتحرش بها وهى صغيرة هو جارتها، التى كانت تكبرها بأعوام قليلة.

وبمواجهة نيللى لجارتها، أكدت لها جارتها أنها لم تكن تقصد القيام بأى تصرف مسيئ تجاهها، لأنها كانت مجرد طفلة لا تدرك فداحة الأمر الذى كانت تقوم به، وكانت تظن أنه مجرد لعبة لا أكثر.

وأحيانا يدفع فضول الأطفال لاستكشاف أجسادهم، للقيام بسلوكيات غير صحيحة، وهو ما يستدعى قيام الأهل بالتحدث مع أطفالهم حول أفكارهم فى هذا الشأن وتعريفهم حدود أجسادهم، لحمايتهم من التعرض لمواقف مماثلة.

فضول الأطفال حول أجسادهم

من الشائع أن يزداد فضول الأطفال تجاه أجسادهم، وفقا لموقع "Raising children"، مما يدفعهم للقيام ببعض السلوكيات، مثل:

لمس الأجزاء الخاصة فى أجسادهم

الفضول بشأن الأجزاء الخاصة للأطفال الآخرين فى نفس العمر، ومحاولة النظر إليها ولمسها.

الفضول حول كيفية ولادة الأطفال

التحدث وإطلاق النكات حول استخدام المرحاض ووظائف الجسم.

وفى الأغلب ترجع تلك التصرفات إلى فضول الطفل حول الاختلافات بين الأجسام، ومحاولة فهمها.

علامات تحذيرية حول سلوك الأطفال بهذا الأمر

كل ما سبق يندرج حول الفضول الطفولى لاستكشاف الجسم، لكن توجد بعض السلوكيات الخطرة يقوم بها الطفل تجاه نفسه أو تجاه أطفال أخرين، والتى تشير إلى ضرورة عرض الطفل على طبيب نفسى متخصص لتقويمها، وهى:

استخدام ألفاظ صريحة

لعب ألعاب ذات بها محاكاة للعلاقة الجسدية، وإجبار أطفال أخريين على المشاركة بها

محاولة لمس المناطق الخاصة للأطفال أو البالغين أو الحيوانات الأخرى بشكل مستمر

مشاهدة مواد غير لائقة بشكل متكرر أو عرضها على أطفال آخرين

وقد تحدث تلك السلوكيات لعدة أسباب، مثل:

تعرضهم لاعتداء أو للتحرش

التقليد أو محاكاة لسلوك حدث أمامهم

يجدون صعوبة فى إدارة عواطفهم.

يمكن للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم، أو صعوبات فى التحكم فى الانفعالات أو المهارات الاجتماعية أو القواعد، أن يكونوا أيضًا أكثر عرضة للانخراط فى سلوكيات ضارة.

التعامل مع فضول الأطفال حول أجسادهم

يمكنكِ استخدام فضول الأطفال حول ذلك الأمر لمساعدته على التعلّم، وذلك عن طريق الاستماع للطفل والتحدث معه، والإجابة على الأسئلة بانفتاح وصدق وبطريقة تتناسب مع مرحلته العمرية.

كذلك يعتبر الأمر فرصة مناسبة لتعليم الطفل حدود جسده ومناطقه الخاصة، التى لا يمكن لأحد لمسها بأى شكل، نفس الأمر ينطبق على حدود أجساد الاخريين، خاصة الأطفال من نفس عمره.



قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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