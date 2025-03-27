رد قاس من الرئيس دونالد ترامب على جورج كلوني وهكذا وصفه

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الممثل الأميركي جورج كلوني الرئيس دونالد ترامب بسبب ممارساته المشبوهة مع وسائل الإعلام ورد عليه ترامب أنه ممثل من الدرجة الثانية.

وخلال إستضافته في برنامج 60minutes على CBS ساند كلوني الرئيس جو بايدن وأشار الى أن الحكام لا يؤيدون حرية الصحافة وحين تسقط السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب أن تفوز السلطة الرابعة وهي الصحافة وإنتقد الترهيب والتلاعب بالمؤسسات الصحافية لتقليص حجم وقدرة الصحافيين.

وأشار كلوني الى إتفاق قيمته 15 مليون دولار بين الـ ABC والرئيس ترامب حيث وافقت المحطة على الدفع لتجنب دعوى قضائية تتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعنف الجنسي. وعلق الرئيس ترامب متسائلاً عن تخصيص محطة غير موثوقة مثل 60minutes حلقة لممثل من الدرجة الثانية.