شكرا لقرائتكم خبر عن "بركة رمضان".. 8 أسهم بالبورصة ترتفع بنسبة تفوق 40% خلال الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 8 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 40% خلال جلسات شهر مارس الجاري، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 91.80% ليصل إلى مستوى 2.340 جنيه.

2- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 69.60% ليصل إلى مستوى 15.010 جنيه.

3- الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 68.13% ليصل إلى مستوى 22.530 جنيه.

4- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 57.69% ليصل إلى مستوى 9.540 جنيه.

5- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 44.21% ليصل إلى مستوى 6.100 جنيه.

6- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بنسبة 43.87% ليصل إلى مستوى 2.230 جنيه.

7- العبور للاستثمار العقاري بنسبة 42.95% ليصل إلى مستوى 10.850 جنيه.

8- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 41.04% ليصل إلى مستوى 3.540 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.62% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.