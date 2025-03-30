شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فرحة.. 5 آلاف هدية للأطفال فى قطر بأول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، توزيع 5000 هدية على الأطفال في 30 مصلى بمختلف أنحاء قطر، ضمن مبادرة "فرحة العيد"، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بدعم من المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك، وفي إطار جهودها لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال.

وتهدف المبادرة إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد، انطلاقا من دور الإدارة العامة للأوقاف في دعم المشاريع المجتمعية وتعزيز روح العطاء.

من جانبه، قال المهندس حسن بن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن برنامج "فرحة العيد" يأتي في إطار حرص الإدارة العامة للأوقاف على أن تكون جزءا من فرحة العيد، بإضفاء بهجة العيد بين الأطفال وأسرهم، وذلك في إطار تحقيق شعارها "الوقف شراكة مجتمعية"، ضمن مشاريع المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة.

وأضاف أن الإدارة العامة للأوقاف راعت توزيع الهدايا في 30 مصلى عيد في مواقع جغرافية مختلفة، وذلك في إطار سعيها دائما بأن يكون الوقف حاضرا في كل مكان وفي كل مناسبة لتعزز الترابط المجتمعي، فالعيد ليس مجرد احتفال، بل فرصة لنشر السعادة بين الجميع.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف أن المبادرة ليست مجرد توزيع هدايا للأطفال، بل هي رسالة محبة وتقدير نوجهها للأطفال وأسرهم، تعكس التزامنا المستمر بدعم المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية التي تمثل جوهر عمل الأوقاف.

ونوه المرزوقي بإقبال الأطفال على الهدايا ما يشكل فرحة كبيرة لهم، مضيفا بأن الله شرع الأعياد للفرحة والسرور، كما شرعها لمقاصد نبيلة ومعان جليلة وأهداف وغايات رفيعة، إذ إن العيد مكافأة في الدنيا للعبد على طاعته لربه، فضلا عن كونه تذكيرا بالفرح والسرور الأكبر، يوم يلقى المسلم ربه، فيبشره برضوانه.

وقد انطلقت احتفالات عيد الفطر المبارك اليوم الأحد فى 10 دول عربية ، عقب ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وتشمل الدول التى تحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وهى: الإمارات والسعودية واليمن وقطر والكويت وفلسطين ولبنان والبحرين وجيبوتى .

وتختلف العديد من التقاليد الاحتفالية في كل دولة من الدول الإسلامية، ومظاهر الاحتفالات التي أضافتها الثقافات المختلفة بهدف إظهار الفرحة بعيد الفطر؛ كما خصصت كل دولة برنامج للاحتفال بهذه المناسبة.

ورسميًا أدى الرؤساء والملوك العرب صلاة عيد الفطر فى المساجد صباح اليوم؛ حيث أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد في قصر السلام بجدة وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين التهاني بهذه المناسبة.

كما أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفى البحرين ، أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع قصر الصخير، برفقة كبار أفراد العائلة المالكة ، ورئيسي مجلسي الشورى والنواب.