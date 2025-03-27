طريقة تحميم الطفل حديث الولادة خطوة بخطوة

صفات جلد الطفل حديث الولادة

صفات جلد الطفل حديث الولادة

تجف بسرعة أكبر ولها خصائص ترطيب أقل

جلده مغطى بمادة تدعى: "فيرنيكس كيسوسا"

الاستحمام قد يؤدي إلى خلل في الميكروبيوم

خطوات تحميم المولود

وسادات قطنية.

أسفنجة.

وعاء من الماء الدافئ.

منظف لطيف.

حفاضة نظيفة.

حقيبة الحفاضات.

مرطب لطيف للأطفال يوضع بعد الاستحمام.

ملابس نظيفة.

المناشف.

ابدئي بغسل وجه طفلكِ. استخدمي ماءً دافئاً عادياً وقطعة قطن نظيفة لكل عين (هذا يقلل من احتمالية انتقال العدوى)، ثم امسحي العين المغلقة بدءاً من الأنف. استخدمي قطعة قماش نظيفة، وامسحي بها وجه طفلك، مع تجنب العينين. نظّفي حول الأذنين (لا تنظفيهما داخل الأنف أو قناة الأذن أبداً) وتحت الذقن. لكن جففي برفق. يمكنك وضع طبقة رقيقة من المرطب على ذقن طفلك وخدوده ورقبته، خاصةً إذا كان يعاني من طفح جلدي ناتج عن الرذاذ. افحصي يدي الطفل بحثاً عن شعر ملفوف حول إصبعه،. امسحيه بإسفنجة أو قطعة قماش رطبة، ثم جففيه. انزعي الحفاض، ثم نظّفي منطقة الحفاض جيداً باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة. قد ترغبين في استخدام منظف لطيف مثل غسول التنظيف. جففي المنطقة برفق، ثم ضعي طبقة رقيقة من كريم لعلاج طفح الحفاضات.

حمام طفلك الأول

حمام طفلك الأول

دعي أحداً يساعدك في المرات القليلة الأولى حتى لا تشعري بالإرهاق الشديد.

اختاري وقتاً يكون فيه طفلك هادئاً، وبعد الرضاعة بنصف ساعة على الأقل حتى تستقر معدته.

حددي مكان استحمام طفلك. قد تشعرين بأمان أكبر عند الجلوس على الأرض أو الوقوف، مع وضع حوض الاستحمام في حوض أو على سطح عمل.

تأكدي من أن الغرفة دافئة، لأن الأطفال يفقدون حرارتهم بسرعة. تخلصي من أي مخاطر للتعثر، ولا تتركي طفلك من دون مراقبة.

استعدي لبكاء طفلكِ في البداية. هذا أمر طبيعي. تحدثي إليه أو غنّ له لتهدئته.

كيفية الاستحمام الآمن للمولود الجديد في 8 خطوات

اغسلي يديك واجمعي كل شيء معاً. ستحتاجين إلى: فوط قطنية، إسفنجة، حفاضة نظيفة، ملابس، ومنشفتين (للتدفئة على مدفأة).

باستخدام إبريق، املئي حوض استحمام الطفل بالماء البارد، ثم بالماء الساخن حتى يصبح دافئاً (بين 37 و38 درجة مئوية على مقياس حرارة الطفل). استخدمي معصمك أو مرفقك للتحقق. عند استخدام الحوض، انهِي بالماء البارد لتبريد الصنابير. في هذه المرحلة، يمكنك إضافة القليل من غسول التنظيف إلى الماء.

ضعي ذراعك غير المسيطرة تحت طفلك، بحيث يستقر رأسه ورقبته على ثنية مرفقك، وامسكي بذراعه العليا. استخدمي يدك الأخرى للإمساك بساقي طفلك ومنطقة الحفاض. ادخلي طفلك في الماء ببطء، مع إبقاء رأسه خالياً.

نظّفي طفلكِ بإسفنجة. وتذكّري تنظيف منطقة تحت الإبطين وحول الساقين والرقبة. اتبعي خطوات دليل الاستحمام بالإسفنجة أعلاه لتنظيف وجهه. يُساعد التحدث أو الغناء على استرخاء كلٍّ منكِ وطفلكِ.

بعد بضع دقائق، ارفعي طفلكِ بحرص على منشفة دافئة. لفي طفلكِ وجففيه جيداً.

قبل استبدال الحفاضات، ضعي طبقة رقيقة من كريم الحفاضات.

تذكري أن تتواصلي مع طفلك من خلال الجلد إلى الجلد لبضع دقائق لتشجيع إعادة تكوين ميكروبيوم جلده.

ثم ضعي حليب الترطيب للحفاظ على بشرة طفلك ناعمة وسلسة قبل ارتداء الملابس.

كيفية استحمام الطفل حديث الولادة معك في حوض الاستحمام

كيفية استحمام الطفل حديث الولادة معك في حوض الاستحمام

املئي الحوض بالماء الدافئ (37°-38°م) وأضيفي بعض غسول التنظيف إذا كنت ترغبين في ذلك.

انزلي نفسك في حوض الاستحمام أولاً ودعي شريكك يضع طفلك على بطنك مواجهاً لك.

تأكدي من أن وجه طفلك خارج الماء.

لمساعدة طفلك على الشعور بالأمان، ضعي يديك على ظهره ومنطقة الحفاض.

يمكن لشريكك تحريك الماء بلطف واستخدام إسفنجة لتنظيفه.

بعد بضع دقائق، يمكن لشريكك رفع طفلك ووضعه في منشفة دافئة. هذه فرصة ممتازة للتلامس الجلدي المباشر، من خلال تدليك القليل من غسول التنظيف اللطيف على بشرة طفلك.

كيف تضمنين سلامة مولودك أثناء الاستحمام؟

كيف تضمنين سلامة مولودك أثناء الاستحمام؟

أضيفي الماء البارد أولاً، ثم الماء الساخن واخلطي جيداً حتى لا يلمس طفلك سطحاً ساخناً.

إذا كنت تستخدمين حوضاً مزوداً بصنابير خلاط، فأعيدي تشغيل الماء البارد لتبريد الصنبور ثم ضعي قطعة قماش فوقه.

افحصي درجة الحرارة باستخدام معصمك أو مرفقك أو مقياس حرارة حمام الطفل. يجب أن تكون دافئة وليست ساخنة (37-38 درجة مئوية).

اعتبارات السلامة الأخرى

لا تتركي طفلك من دون مراقبة. يجب أن يكون تركيزك عليه. إذا اضطررت لمغادرة الغرفة، خذي طفلك معك.

إذا كنت تشعرين بتوعك، يمكن أن ينتظر وقت الاستحمام.

إذا كنت تعيشين في منزل قديم به أنابيب مياه من الرصاص، قومي بتشغيل المياه حتى تصبح صافية.

استخدمي دائماً منتجات العناية ببشرة الأطفال الأكثر لطفاً.

يستفيد جلد المولود الجديد من التنظيف البسيط في تلك الأيام والأسابيع الأولى، لتقليل آثار الجفاف والمساعدة في نمو ميكروبيوم الجلد.

نوصي بالانتظار ٢٤ ساعة على الأقل قبل غسل المولود الجديد، وغسله من أعلى إلى أسفل في الأيام الأولى من حياة المولود لإتاحة الوقت الكافي لجذع الحبل السري ليجف ويسقط.

ليس من الضروري تحميم طفلك يومياً. يكفي الاستحمام مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً كحد أقصى، إلا إذا كان طفلك متسخاً بشكل واضح.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 07:18 صباحاً - ليست جميع النساء يمتلكن الخبرة الكافية للاعتناء بالمولود الجديد، فقد تكونين أماً للمرة الأولى، كما أن الغالبية لا يمتلكن الجرأة الكافية للإمساك بمولود من غير ملابس، فكيف إذا كان المطلوب منهن تغطيسه في الماء، هو أمر فيه الكثير من المسؤولية، ويحتاج لتأنٍ كبير، مجموعة من القابلات المتخصصات اللواتي يتمتعن بخبرة لسنوات عديدة في دعم الأمهات الجدد، يكشفن طريقة، خطوة بخطوة، الذي قد يكون مثيراً ومخيفاً في نفس الوقت!يسأل العديد من الأمهات عن موعد الاستحمام الأول لطفلهم وكيفية الاستحمام. قبل الإجابة على هذه الأسئلة، من المفيد معرفة أن بشرة المولود الجديد تختلف عن بشرة الشخص البالغ في 3 جوانب رئيسية:يتمتع سطح جلد المولود الجديد بدرجة حموضة متعادلة (6.3-7.5)، ويستغرق حوالي أسبوعين ليصل إلى درجة حموضة 5، وهي مشابهة لدرجة حموضة جلد البالغين. تُعرف هذه الطبقة باسم "الغطاء الحمضي"، الذي يُساعد على تعزيز نمو البكتيريا والميكروبيوم في جلد طفلك. والذي يتكون من تريليونات البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تساعد على حمايتنا من الأمراض والالتهابات طوال حياتنا.عند الولادة، قد تُغطى بشرة الأطفال بمادة كريمية تُسمى "الطلاء الجبني". يحمي الطلاء الجبني من العدوى، ويُقلل من فقدان الماء، ويُرطب البشرة، ويُسهّل نمو ميكروبيوم الجلد.يُمتصّ الفيرنيكس بسرعة، ويحتاج الطفل إلى تطوير ميكروبيوم جلده لحمايته من العالم الخارجي. يكتسب الطفل هذا الميكروبيوم من خلال ملامسة بيئته ومن خلال ملامسة الجلد لمن حوله، وعادةً ما يكون والديه.قد يُؤثر غسل طفلكِ على نمو البكتيريا والميكروبات في جلده. لتجنب هذا، انتظري ٢٤ ساعة على الأقل قبل استحمام طفلكِ. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى استحمام طفلك حديث الولادة، حسب العادة السائدة، فمن الأفضل الانتظار لمدة 6 ساعات على الأقل.يكفي الاستحمام بالإسفنجة أو غسل الجسم بالكامل في الأيام الأولى. أما في الأسابيع التالية، فيكفي الاستحمام مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً كحد أقصى، إلا إذا كان طفلك متسخاً بشكل واضح.اغسلي يديك؛اجمعي معاً ما يلي مما تحتاجينه:هل تتطلعين إلى دليل تحميم الرضيع؟إن استحمام طفلكِ لأول مرة تجربة لا تُنسى. إليكِ بعض النصائح لجعلها أكثر متعة للجميع:اتبعي خطواتنا للاستحمام بشكل آمن لطفلك حديث الولادة، وسرعان ما ستشعرين بالثقة وتستمتعين بهذا الوقت الذي تقضينه مع طفلك.هل تفكرين في الاستحمام مع مولودكِ الجديد في حوض الاستحمام؟ وجود يدين إضافيتين يُساعدكِ بالتأكيد!اتبعي الخطوات التالية:أن تكون درجة حرارة الماء كالآتي:*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص