شكرا لمتابعة خبر عن أبطال القوات المسلحة في الحد الجنوبي يهنئون القيادة والشعب السعودي بالعيد ‬⁩ ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص أبطال القوات المسلحة في الحد الجنوبي على تهنئة القيادة والشعب السعودي بـ ⁧‫عيد الفطر‬⁩ المبارك.

‎ونشرت وزارة الدفاع عبر موقع إكس مقطعا يوثق رباط الأبطال في يوم العيد، قائلة “أن أبطال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، جعلوا عيدَهم رباطًا ليكون عيدُ الوطن أمنًا وأمانًا بين الجبال الشامخة، وعلى الحدود الآمنة.

‎وقال الأبطال، إنهم يقفون على جزء من أجزاء الوطن الغالي حاملين أرواحهم على أكفهم مستشعرين بذلك عظم المسؤولية وشرف المهمة سائلين الله للوطن النصر والتمكين والأمن والأمان، متوجهين بالتهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.