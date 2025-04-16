شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطنة عثرت على أندر أثر بالمملكة خلال نزهة برية قبل 50 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قبل خمسة عقود، وبينما كانت في نزهة عائلية بسيطة، وجدت المواطنة فضة الشمري تمثالًا صغيرًا فوق أحد جبال بلدة الكهفة في منطقة حائل، دون أن تدرك حينها أنها تمسك بواحدة من أندر القطع الأثرية في المملكة.

وروت فضة لقناة “العربية السعودية” تفاصيل ما حدث قائلة: “كنت أنا وأختي في رحلة برية مع الأسرة، ولما طلعنا فوق الجبل لقينا شيء غريب، تمثال صغير شكله مختلف، خذناه معانا للبيت على بالنا مجرد حجر ” .

ولم تتخيل فضة أن هذا التمثال، الذي أطلقت عليه الأوساط التاريخية لاحقًا اسم “رجل المعاناة”، سيحظى بأهمية بالغة.

وأردفت: “كنت ألعب قدام البيت والتمثال بيدي، وشافني وقتها أمير الكهفة، استغرب وسألني من وين جبتيه، وبعد ما عرف القصة، طلب يشوف والدي ووجه بتسليمه إلى إمارة حائل*.

ورغم مرور سنوات طويلة، نسيت فضة القصة، لكنها عادت لتتذكرها مؤخرًا، بالتزامن مع الحديث عن قيمة التمثال واكتشاف أصوله.

وبحسب مختصين في علم الآثار، فإن التمثال الذي صُنع على هيئة رأس وجذع لإنسان ضئيل الحجم، يعود تاريخه إلى الحقبة ما بين عامي 3500 و3100 قبل الميلاد، أي إلى أواخر العصر الحجري الحديث. ويُعتقد أن من نحته كان ينتمي إلى حضارة قديمة عاشت في شمال الجزيرة العربية.