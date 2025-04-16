شكرا لقرائتكم خبر عن انعدام الرؤية.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة على المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره عن

حالة الطقس

أخبار متعلقة مستمرة عبر "بلاك بورد".. جامعة نجران تعلق الدراسة الحضورية للفترة الصباحية.. تعليق الدراسة الحضورية في منشآت تقني نجران

انخفاض درجات الحرارة

من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء منطقتي الشرقية والرياض.وامتداد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران.وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.شهدت المملكة خلال الأيام الماضية انخفاضًا في درجات الحرارة نتيجة تأثير الرياح الشمالية، حسبما أفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل في تصريحات لقناة "الإخبارية".وأوضح العقيل أن جنوب الرياض تتأثر حاليًا بكتلة غبارية، متوقعًا استمرار تدني الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.كما نبه إلى شبه انعدام للرؤية في بعض مناطق المنطقة الشرقية نتيجة موجة الغبار المصاحبة.وأشار إلى أن الأجواء في جدة مستقرة، والسماء صافية، والجو معتدل.وأضاف أن المملكة تمر حاليًا بفصل الربيع، وتحديدًا في ذروة تقلبات الطقس ودرجات الحرارة، ما يسهم في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.