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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بكوريا الجنوبية إلى 24 قتيلًا

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  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بكوريا الجنوبية إلى 24 قتيلًا 1/2
  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بكوريا الجنوبية إلى 24 قتيلًا 2/2

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الدمام - شريف احمد - أفاد مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الأربعاء، بأن حرائق الغابات التي تؤججها الرياح، والتي كانت من بين أسوأ حرائق شهدتها كوريا الجنوبية على الإطلاق، اجتاحت المناطق الجنوبية من البلاد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا وتدمير أكثر من 200 مبنى وإجبار 27 ألف شخص على الإجلاء.
وشملت حصيلة القتلى طيارًا لقي حتفه بعد تحطم مروحية خلال جهود احتواء حرائق الغابات في بلدة أويسونج الواقعة في جنوب شرق البلاد، وهي واحدة من بين المناطق الأكثر تضررًا. ولم يكن هناك على متن الطائرة أي أفراد آخرين من طاقمها.
مكافحة حرائق الغابات في كوريا الجنوبية- أ ف ب
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بكوريا الجنوبية إلى 24 قتيلًا - رويترز

فيما قالت الهيئة الوطنية للإطفاء إن 26 شخصًا على الأقل تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة.
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MO Nasa

MO Nasa

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