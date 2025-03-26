شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء تستعد لحج آمن.. تدريبات وفرضيات لسلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

التسمم الغذائي

جاهزية الجهات الحكومية

مهام رقابية

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها المكثفة استعدادًا لموسم الحج المقبل، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والمشاركة الفاعلة في فرضيات مشتركة، بهدف تعزيز الجاهزية وضمان الاستجابة السريعة لأي حوادث صحية محتملة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.وفي سياق هذه الاستعدادات، أفادت الهيئة بأنها شاركت بفاعلية خلال شهر رمضان الماضي في أعمال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بمستشفى منى، الأمر الذي عزز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ودعم الجهود الوقائية المشتركة.نظمت الهيئة في مكة المكرمة ورشة عمل متخصصة حول ”التسمم الغذائي“، استهدفت منسوبيها المكلفين بالعمل في المركز، حيث تم التركيز على آليات التعامل السريع مع الحالات المشتبه بها، وشرح الإجراءات النظامية المتبعة، والتأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري والتنسيق بين الجهات المعنية.وعلى صعيد متصل بالتدريب العملي، شارك مكتب الهيئة في مكة المكرمة بفعالية مشتركة لمحاكاة حادثة تسمم غذائي افتراضية. ونُظمت هذه الفرضية بقيادة وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأمانة العاصمة المقدسة.أوضحت الهيئة أن الهدف من هذه المشاركة هو قياس جاهزية الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وتعزيز التعاون والتكامل بينها، فضلاً عن تقييم الخطط التشغيلية للطوارئ لضمان الاستجابة الفعالة والسيطرة السريعة على أي فاشيات غذائية قد تحدث.ويُعد المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية ركيزة أساسية في منظومة الاستجابة للطوارئ خلال الحج، حيث يمثل نقطة التقاء لجميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التكامل والجاهزية وتوحيد الجهود.ويعمل المركز على إدارة المخاطر، ومتابعة المواقف الصحية بشكل لحظي، ودعم اتخاذ القرارات الفورية وتفعيل خطط الطوارئ، بالإضافة إلى الإشراف على جاهزية المرافق الصحية لضمان سرعة الاستجابة.تندرج هذه المبادرات ضمن المهام الرقابية والإشرافية المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتأتي استكمالاً لجهودها التوعوية والوقائية المكثفة خلال موسم الحج.وأكدت الهيئة استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني عبر فروعها ومكاتبها المختلفة، بهدف ضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية، والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية على امتداد مراحل التصنيع والتخزين والتوزيع.وتهدف الهيئة من خلال هذه البرامج والأنشطة المتكاملة إلى ضمان تقديم غذاء ودواء وأجهزة طبية آمنة لجميع الحجاج والمعتمرين، مع تعزيز التكامل بين كافة الجهات المعنية، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات السلامة والرعاية لهم.