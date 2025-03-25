الاقتصاد

تراجع أرباح «ساسكو» 61.4% إلى 44.2 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «ساسكو» 61.4% إلى 44.2 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ساسكو» 61.4% إلى 44.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في عام 2024 بنسبة 61.4% إلى 44.2 مليون ريال، مقابل 114.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، والتسويق، ومصاريف التمويل وشمول العام الحالي على خسائر التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

أخبار متعلقة

 

توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الشرقية» عن النصف الثاني من 2024
ارتفاع طفيف لأرباح «غاز» إلى 3.769 مليون ريال في 2024
وتضمنت الأسباب: رد مبلغ التعويض المسجل لقضية أرض حفر الباطن وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وارتفاع إيرادات الاستثمارات، وارتفاع التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا