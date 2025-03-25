شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ساسكو» 61.4% إلى 44.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، والتسويق، ومصاريف التمويل وشمول العام الحالي على خسائر التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

أخبار متعلقة توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الشرقية» عن النصف الثاني من 2024 ارتفاع طفيف لأرباح «غاز» إلى 3.769 مليون ريال في 2024 الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في عام 2024 بنسبة 61.4% إلى 44.2 مليون ريال، مقابل 114.6 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، والتسويق، ومصاريف التمويل وشمول العام الحالي على خسائر التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.وتضمنت الأسباب: رد مبلغ التعويض المسجل لقضية أرض حفر الباطن وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مخصص الخسائر الائتمانية، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وارتفاع إيرادات الاستثمارات، وارتفاع التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.