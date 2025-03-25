تكنولوجيا: تسريب يكشف موعد إطلاق معالج Snapdragon 8s Gen 4 ومواصفاته الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كوالكوم لإطلاق مجموعة شرائح Snapdragon 8S Gen 4، التي ستكون خليفة Snapdragon 8S Gen 3، والتي تم تقديمها العام الماضي كبديل اقتصادي لـ Snapdragon 8 Gen 3.

وعلى الرغم من توقع الكثيرين أن تحمل الشريحة الجديدة اسم Snapdragon 8S Elite، إلا أن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن كوالكوم اختارت الحفاظ على التسمية التقليدية.

ووفقًا لما كشفته Digital Chat Station، فإن Snapdragon 8S Gen 4 لن يحمل نوى Oryon التي تميز Snapdragon 8 Elite، بل سيعتمد على معمارية Cortex-X4 و Cortex-A720. وبهذا، يبدو أن كوالكوم تواصل تقديم هذه السلسلة كخيار مميز ولكن ليس في الفئة الرائدة المطلقة.

من حيث التكوين، يُقال إن الشريحة ستأتي بنواة Cortex-X4 بتردد 3.21 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-A720 بسرعة 3.01 جيجاهرتز، بالإضافة إلى نواتين عند 2.80 جيجاهرتز، وأخيرًا نواتين بتردد 2.02 جيجاهرتز.

ووفقًا للتسريبات، من المتوقع أن تحقق هذه التشكيلة Snapdragon 8S Gen 4 درجة تتجاوز مليوني نقطة على AnTuTu، مما يضعها في مستوى مقارب لأداء هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مثل Xiaomi 14 Ultra و iQOO 12 Pro.

أما من ناحية الرسوميات، فستعتمد الشريحة على Adreno 825، والتي تبدو كإصدار مخفف من Adreno 830 الموجودة في Snapdragon 8 Elite. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن ذاكرة التخزين المؤقت للنظام ستنخفض من 12 ميجابايت إلى 6 ميجابايت، مما قد يؤثر على بعض سيناريوهات الأداء.

بالنسبة لموعد الإطلاق، تشير التقارير إلى أن Snapdragon 8S Gen 4 سيصل رسميًا في أوائل أبريل، مع توقع أن يكون من أوائل الأجهزة التي ستحصل عليه Redmi Turbo 4 Pro و Xiaomi Civi 5 Pro و iQOO Z10 Turbo Pro. ومن المرجح أن يتم طرح أول هذه الأجهزة للبيع في منتصف أبريل.

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