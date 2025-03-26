شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة ألعاب القوى تحمى من الجلطات وتمنع دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة العاب القوى والتى يعد ايهاب عبدالرحمن و بسنت حميدة و مصطفى الجمل وحسن عبدالجواد ابرز نجومها.

1- تحسين قوة التنفس

2- الحماية من الجلطات

3- تحسين الحالة المزاجية

4- تقلل دهون البطن

5- حماية الذاكرة

6- تقوى القلب

7- تقليل نسبة الكوليسترول

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8- تحسن النشاطات الفكرية

9- تبنى العضلات .