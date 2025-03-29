شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة لصلاة العيد فى 155 مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

تستعد أندية ومراكز شباب محافظة الجيزة لاستقبال المصلين لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025 ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة .

وتقام صلاة العيد هذا العام فى 155 مركز شباب ونادي بمدن وقرى الجيزة، والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.

من جهته أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أكد فتح مراكز الشباب أمام المواطنين كافة ودون مقابل.

وتم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لاختيار عدد من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاه العيد، وتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والتي يتم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتجهيز الملاعب مع وجود المتطوعين من مشروع شباب يدير شباب"yly"،واندية التطوع على مستوى المحافظة، لتنظيم دخول الآلاف من المصلين، كما يتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لاكتمال فرحة الأطفال، بحيث لا يقتصر ذلك على اليوم الأول وحسب ولكن على مدار أيام عيد الفطر المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

جدير بالذكر أن فعاليات أيام العيد تتضمن تنفيذ يوما ترفيهيا لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

وتأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة