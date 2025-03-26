شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه زد اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، مباراة ودية أمام فريق زد ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 1 أبريل المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مباراة بطل السودان.

ويرغب كولر في تجهيز الخماسي العائد من الإصابة وهم علي معلول ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم وأفشة وطاهر محمد طاهر، تحسبا للاستعانة بالبعض منهم في مباراة الهلال السوداني، وينضموا إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي بطل السوداني في ربع نهائي البطولة القارية، حيث لم يخوضوا مباريات كافية بعد عودتهم من الإصابة، ويأتي ذلك بعدما ودّع الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش أول أمس، الأثنين، بنتيجة 1 -3 حيث كانت الخسارة الثانية في البطولة بعدما سبق وخسر من إنبي في الجولة الإولى.