شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف بيراميدز والبنك الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق بيراميدز التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على البنك الأهلى برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الدفاع الجوى.

سجل أهداف فريق بيراميدز كل من الكونغولى ماييلى في الدقيقة 14، ثم عزز أحمد عاطف "قطة" الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 17، وبلاتى توريه الهدف الثالث في الدقيقة 23 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فريق البنك الأهلى، عقب تأكيد حكم المباراة من صحة الهدف والرجوع إلى تقنية الفار، ثم أضاف رمضان صبحى الهدف الرابع في الدقيقة 62 من علامة الجزاء.

ومن المقرر أن يلاقى فريق بيراميدز نظيره الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024 – 2025 التي لم يحدد موعدها من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى الآن.