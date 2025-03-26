شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض عودة كريستو للأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي فكرة عودة التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى الصفاقسي التونسي منذ بداية الموسم الحالي، حيث لا ينال اللاعب التونسي ثقة المدرب السويسري، ولم يقدم المستويات التي تشفع له في العودة من جديد إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ومنح مارسيل كولر إدارة الأهلي الضوء الأخضر من أجل تسويق الضاوي كريستو في الصيف القادم، سواء بتمديد إعارته إلى الصفاقسي التونسي أو بيعه لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ويرى أن اللاعب لن يكون ضمن خططه في المرحلة القادمة، لاسيما مع التدعيمات القوية التي تنوي الإدارة الحمراء إبرامها لتقوية صفوف الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

ولم يقدم كريستو مستويات قوية مع الصفاقسي منذ الانضمام إلى صفوفه في الصيف الماضي، وجاءت مستوياته متباينة، حيث لم يقد الإضافة المطلوبة للفريق التونسي، وهو ما يجعل فرصه في العودة للأهلي صعبة للغاية، والأقرب أن يتم تسويقه في الصيف المقبل لأيا من الأندية الخارجية أو المحلية المهتمة بالتعاقد معه.