شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينتهى من تقرير معسكر المنتخب قبل تسليمه لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريره الفني عن معسكر مارس الذى تخلله مباراتان أمام إثيوبيا بالمغرب وسيراليون بالقاهرة في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه اليوم على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون اليوم في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.