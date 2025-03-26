شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لتجنب غرامة الاتحاد الأوروبى فى اتهامها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير نشر على رويترز، بأن شركة أبل (AAPL.O) ستتجنّب وقوع غرامة محتملة وأمرًا من الاتحاد الأوروبى بشأن خيارات متصفحها على أجهزة آيفون، وذلك بعد أن أجرت تغييرات امتثالًا لقواعد الاتحاد الأوروبى التاريخية الهادفة إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن المتوقع أن تُغلق المفوضية الأوروبية، التى بدأت تحقيقًا فى مارس من العام الماضى بموجب قانون الأسواق الرقمية، تحقيقها مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا للمصادر.

وكان هناك قلق من أن تصميم آبل لشاشة متصفح الويب على أجهزة آيفون، قد يعيق المستخدمين عن الانتقال إلى متصفح أو محرك بحث منافس.

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي وسط توترات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض غرامات على الشركات الأمريكية، ورفضت هيئة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى التعليق.

تحدد اتفاقية التسويق المباشر (DMA) قائمة بما يجب وما لا يجب فعله لشركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف تسهيل تنقل المستخدمين بين الخدمات الإلكترونية المتنافسة مثل منصات التواصل الاجتماعى ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات، وإفساح المجال أمام المنافسين الأصغر للتنافس.

تُعرّض الشركات لغرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية بسبب انتهاكات حق الوصول إلى البيانات (DMA).

وأفادت المصادر أن قرار المفوضية بإغلاق التحقيق مطلع الأسبوع المقبل سيتزامن مع فرض غرامات على Apple وMeta Platforms لانتهاكات حق الوصول إلى البيانات (DMA) وأوامر بالامتثال للتشريع.

وفي هذه القضية الثانية لشركة Apple، تكمن المسألة فى ما إذا كانت الشركة تفرض قيودًا تمنع مطورى التطبيقات من إبلاغ المستخدمين بالعروض المتاحة خارج متجر تطبيقاتها مجانًا.