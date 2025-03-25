شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «فيو» 16.4% إلى 21.2 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري في عام 2024 بنسبة 16.4% إلى 21.2 مليون ريال، مقابل 18.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى تحسن الأداء التشغيلي للنشاط الرئيسي في الشركة المتمثل في نمو إيرادات بيع العقارات المطورة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى تحسن الأداء التشغيلي للنشاط الرئيسي في الشركة المتمثل في نمو إيرادات بيع العقارات المطورة.