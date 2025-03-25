الاقتصاد

ارتفاع أرباح «فيو» 16.4% إلى 21.2 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «فيو» 16.4% إلى 21.2 مليون ريال بنهاية 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «فيو» 16.4% إلى 21.2 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري في عام 2024 بنسبة 16.4% إلى 21.2 مليون ريال، مقابل 18.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى تحسن الأداء التشغيلي للنشاط الرئيسي في الشركة المتمثل في نمو إيرادات بيع العقارات المطورة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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