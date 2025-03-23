شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأحد 23-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 23 مارس 2025 10:56 ص
شهد سعر الجنيه الإسترليني تراجعا بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى فى بدايه تعاملات اليوم الأحد 23-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.39 جنيه للشراء، و65.59 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.35 جنيه للشراء، 65.87 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.35 جنيه للشراء.
65.87 جنيه للبيع.
65.28 جنيه للشراء.
65.65 جنيه للبيع.
65.10 جنيه للشراء.
65.65 جنيه للبيع.
65.09 جنيه للشراء.
65.65 جنيه للبيع.
65.11 جنيه للشراء.
65.65 جنيه للبيع.
65.11 جنيه للشراء.
65.66 جنيه للبيع.
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